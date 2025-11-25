scs

Il rombo dei motori V8 che echeggiava lungo i rettilinei di Le Mans sessant'anni fa rivive oggi attraverso due interpretazioni inaspettate. LEGO e Mattel hanno deciso di omaggiare simultaneamente uno dei momenti più iconici della storia delle corse automobilistiche, quando nel 1966 tre Ford GT40 attraversarono il traguardo della 24 Ore in formazione compatta, sancendo la fine dell'egemonia Ferrari sul circuito francese.

Non è solo nostalgia: è il riconoscimento permanente di quando l'industria americana dimostrò che poteva battere l'eccellenza europea sul suo stesso terreno.

La battaglia tra Henry Ford II ed Enzo Ferrari aveva raggiunto il suo climax proprio quella domenica piovosa di giugno. Quella che oggi molti conoscono grazie al film premio Oscar "Le Mans '66 – La grande sfida" non fu semplicemente una competizione sportiva, ma uno scontro di ego, filosofie industriali e orgoglio nazionale. La foto finale, con tre bolidi americani schierati all'arrivo, rappresentò molto più di un trionfo tecnico: fu la materializzazione di un'ossessione che aveva consumato risorse, ingegni e vite.

Il set LEGO Technic

Sul fronte della costruzione attiva, il set LEGO Technic da 793 pezzi offre un'esperienza completamente diversa ma altrettanto coinvolgente.

Pensato per gli appassionati adulti che cercano sfide meccaniche più complesse, questo modello permette di comprendere dall'interno l'architettura della GT40 MKII. Lo sterzo funzionante, le portiere che si aprono realmente e soprattutto il vano motore posteriore accessibile trasformano l'assemblaggio in una lezione di ingegneria automotive applicata al mattoncino danese.

La livrea nera e argento riproduce fedelmente quella che attraversò vittoriosa la notte francese, quando i tecnici Ford capirono che la loro scommessa multimilionaria stava per ripagare ogni centesimo investito. All'interno dell'abitacolo, una leva aziona l'apertura del cofano anteriore, mentre sollevando la copertura posteriore emerge il cuore V8 che caratterizzava questi bolidi.

Non si tratta della prima collaborazione tra LEGO e Ford, ma certamente una delle più cariche di significato storico.

Il modello Mattel Creations

La Hot Wheels Red Line Club propone la sua visione attraverso un modello in pressofusione che sembra uscito direttamente dai box del Circuit de la Sarthe. La riproduzione in scala 1:64 della vettura numero 2, quella ufficialmente accreditata come vincitrice e pilotata dai neozelandesi Bruce McLaren e Chris Amon, sfoggia una finitura Spectraflame true black che cattura la luce come poche altre. Il cofano posteriore si apre per rivelare la riproduzione meticolosa del mostruoso motore da 7,0 litri che alimentava questi siluri su ruote.

I dettagli tecnici del modello Mattel testimoniano l'evoluzione del collezionismo automobilistico in miniatura. La base in ZAMAC, lega di zinco premium, garantisce la solidità necessaria a un pezzo destinato alla vetrina piuttosto che al gioco. I pneumatici Real Riders montati su cerchi autentici, i vetri fumé applicati con precisione chirurgica e gli interni neri completano un insieme che viene consegnato in una custodia acrilica con sovraccoperta decorativa, confermando lo status di oggetto da collezione piuttosto che semplice giocattolo.

Le Mans 1966: scacco matto Ford a Ferrari

Le tre vetture che completarono quel podio tutto americano raccontano storie diverse. Oltre alla numero 2 vincitrice, c'era la numero 1 guidata da Ken Miles e Denis Hulme, piloti che deliberatamente rallentarono negli ultimi giri per permettere l'arrivo sincronizzato che avrebbe creato l'immagine propagandistica perfetta. Miles, protagonista del film con Matt Damon e Christian Bale, aveva dominato la gara ma fu sacrificato sull'altare della spettacolarizzazione aziendale. La numero 5 di Ronnie Bucknum e Richard Hutcherson completò il trittico, suggellando una dimostrazione di forza che il motorsport mondiale non aveva mai visto prima.

I due prodotti a confronto

Entrambi i prodotti mirano a segmenti di mercato sofisticati, dove il collezionismo incontra la passione autentica per l'automobilismo. Il set LEGO Technic si rivolge a costruttori dai 18 anni in su che apprezzano la complessità meccanica e desiderano un oggetto da esposizione che testimoni competenze di assemblaggio. La Hot Wheels RLC Exclusive punta invece ai puristi del die-cast, quei collezionisti che valutano le finiture premium, l'accuratezza storica e la rarità di un'edizione limitata destinata inevitabilmente ad aumentare di valore.

Sessant'anni dopo quella giornata che ridefinì gli equilibri delle corse endurance, la GT40 MKII continua a esercitare un fascino magnetico. Non è solo questione di prestazioni o design, ma di ciò che quella vettura rappresentò: la determinazione americana di conquistare un territorio considerato proprietà esclusiva europea. Ogni volta che qualcuno assembla i 793 pezzi LEGO o posiziona il modello Hot Wheels nella sua teca, partecipa alla perpetuazione di quella memoria collettiva, trasformando cronaca sportiva in leggenda permanente.