7 giochi lasciano Xbox Game Pass questa settimana

L'orologio digitale di Xbox Game Pass segna inesorabilmente il countdown per sette titoli che si preparano a lasciare il celebre servizio in abbonamento.

Mancano solo quattro giorni - fino a sabato 15 marzo - per esplorare questi mondi prima che vengano rimossi dal catalogo.

Tra le uscite più significative spiccano Lies of P (che trovate fisico su Amazon), reinterpretazione dark del classico di Collodi, ed Evil West, action game che combina elementi western con creature soprannaturali.

Gli abbonati hanno ancora una breve finestra temporale per scaricare e provare questi giochi prima che vengano rimossi definitivamente dalla libreria.

L'elenco completo dei titoli in uscita copre diverse piattaforme: console, PC e cloud: troviamo infatti anche No More Heroes 3, terzo capitolo della serie action creata da Suda51, e l'avventura platforming Solar Ash.

Completa il quadro dei saluti SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, remake del classico platform del 2003.

Particolarmente significativa è la rimozione di due capitoli della celebre saga Yakuza: Yakuza 5 Remastered e Yakuza 6: The Song of Life.

Quest'ultimo rappresenta la conclusione della storia di Kazuma Kiryu, protagonista storico della serie, e la sua uscita dal catalogo potrebbe rappresentare un problema per chi sta scoprendo la saga attraverso Game Pass.

Come di consueto, Microsoft offre uno sconto di almeno il 20% sull'acquisto definitivo di questi titoli fino al momento della loro rimozione.

Alcuni potrebbero beneficiare di riduzioni ancora più consistenti grazie alle promozioni attualmente in corso sul Microsoft Store, permettendo ai giocatori di mantenerli nella propria libreria anche dopo la loro uscita dal servizio.

Mentre questi sette titoli si preparano all'addio, gli abbonati attendono con impazienza l'annuncio di nuove aggiunte al catalogo di marzo.

Nei prossimi giorni Microsoft dovrebbe rivelare non solo i nuovi arrivi ma anche la prossima ondata di giochi destinati a lasciare il servizio. Nel mentre, da oggi è disponibile il quarto gioco del mese.