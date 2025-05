2 giochi gratis misteriosi questa settimana su Epic Store

Come da tradizione ormai consolidata, anche quest’anno Epic Games Store riporta in scena una delle sue iniziative più attese dagli appassionati: i giochi misteriosi.

A partire da giovedì pomeriggio, 16 maggio, la piattaforma digitale di casa Epic tornerà a regalare titoli completamente gratuita, ma senza svelarli in anticipo.

L’iniziativa si inserisce in un periodo in cui lo store sta preparando il terreno per le sue consuete offerte primaverili, e – proprio come accaduto negli anni passati – inizierà distribuendo due giochi misteriosi, che potranno essere riscattati senza spendere un centesimo.

Per ora, Epic ha deciso di non rivelare i titoli in questione, aumentando l’hype tra gli utenti e stimolando la curiosità della community.

Va detto che, in passato, eventi simili hanno portato in regalo produzioni del calibro di GTA V (che trovate anche su Amazon), Control, Death Stranding e Borderlands 3, per citarne solo alcune.

Insomma, la possibilità di ritrovarsi con qualche “pezzo grosso” nella propria libreria non è affatto remota.

I giochi misteriosi saranno disponibili dalle ore 17:00 italiane di giovedì e sostituiranno l’attuale regalo gratuito, che resta riscattabile fino a quel momento. Come sempre, una volta riscattati, i giochi resteranno vostri per sempre, a patto di completare l’operazione entro la finestra temporale stabilita.

Nel frattempo, Epic continua a espandere il suo catalogo e a mantenere vivo l’interesse per lo store, con un occhio anche alle esclusive e ai futuri aggiornamenti del launcher.

Ma per ora, il conto alla rovescia è iniziato: giovedì scopriremo finalmente quali saranno i due giochi misteriosi da aggiungere alla nostra collezione.

Personalmente, trovo sempre affascinante il ritorno dei giochi misteriosi su Epic Games Store: è un po’ come scartare un regalo senza sapere cosa ci troverai dentro.

Nell'attesa di scoprilo, come sempre potete anche dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata alla promozione settimanale: ecco infatti la lista completa di tutti i giochi offerti gratuitamente dallo store dal 2018 a oggi.