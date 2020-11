Notebook, smart TV e smartphone tra le offerte del Solo per il weekend Mediaworld

Tornano anche questo fine settimana, le migliori offerte proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per il weekend Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con lo XIAOMI Mi Note 10 Lite, smartphone della casa cinese dotato da una quad camera flagship, con la fotocamera principale di 64MP, accompagnata da un obiettivo grandangolare, un obiettivo macro ed un sensore di profondità, che vi garantiranno sempre il miglior risultato ad ogni scatto. La fotocamera ad altissima risoluzione di XIAOMI Mi Note 10 Lite, e le ottimizzazioni AI vi assicurano scatti perfetti in ogni momento. XIAOMI Mi Note 10 Lite è equipaggiata con il SoC Qualcomm Snapdragon 730G, che offre prestazioni migliorate rispetto a Snapdragon 712 in tutti i campi, da CPU, GPU ed AI. Grazie alla batteria integrata da 5.260mAh, il dispositivo è in grado di offrire un’autonomia davvero elevata e con una ricarica ultra rapida da 30W.

Solitamente XIAOMI Mi Note 10 Lite viene proposto a 399,99€, ma attualmente potete acquistarlo a soli 299,99€.

Continuiamo con il notebook LENOVO YOGA S940-14IIL, computer equipaggiato con un display 14″ IPS a risoluzione 1080p che assicura un’ottima visione delle immagini e video da ogni angolazione. Ad animare il notebook è un processore Intel i5-1035G4 di decima generazione accoppiato a 8GB di RAM DDR4. Per caricamenti veloci delle applicazioni, la compagnia ha deciso di installare su Lenovo Yoga S940 un SSD da 512 GB, mentre Lenovo Smart Assist utilizza l’intelligenza artificiale per anticipare le vostre esigenze. Tra le funzionalità intelligenti troviamo, ad esempio, la regolazione automatica delle impostazioni di alimentazione, lo sfondo sfocato e l’audio ottimizzato durante le videochat, nonché il software di rilevamento del movimento per trasferire contenuti dallo schermo del notebook ad un monitor semplicemente ruotando la testa.

Solitamente il notebook LENOVO YOGA S940-14IIL viene proposto a 1.699€, ma oggi potrete averlo a soli 989€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su notebook, smart TV e smartphone tra gli sconti di oggi del rivenditore Mediaworld.

Offerte Solo per il weekend Mediaworld