Notebook Huawei Matebook D 14 a meno di 750 euro tra le offerte del giorno Amazon

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook Huawei Matebook D 14, che attualmente potete portarvi a casa a soli 749,90€, rispetto ai 799€ di listino. Si tratta di un computer portatile animato dal processore AMD Ryzen 7 3700U, accompagnato da 8GB di RAM e 512GB di velocissimo SSD NVMe per l’archiviazione dei propri dati. Il notebook si presta bene per l’utilizzo in ambito lavorativo e per la produttività personale, grazie al suo corpo in metallo ed al peso di soli 1,38Kg, il tutto in soli 15,9mm di spessore. Huawei Matebook D 14 è dotato di un ottimo display IPS da 14″ a risoluzione 1920×1080 pixel che offre un’ampia e dettagliata esperienza visiva.

L’efficiente sistema di dissipazione con design della ventola SharkFin 2.0 consente di ottimizzare efficacemente il flusso d’aria e dissipare il calore, facendo diminuire la temperature del dispositivo in modo rapido e silenzioso. La batteria integrata da 56Wh, infine, assicura una straordinaria autonomia fino a 10 ore di un uso tipicamente da ufficio o 9,5 ore di riproduzione video.

