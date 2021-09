Notebook HP Elitebook X360 a un prezzo super tra le offerte del Solo per oggi MediaWorld

Tornano anche oggi, venerdì 10 settembre, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook HP ELITEBOOK X360 830 G6, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.359€, rispetto ai 1.625€ usuali di listino, per un risparmio reale di 266€.

Perfetto per qualsiasi tipo di utilizzo, il notebook HP ELITEBOOK X360 830 G6 offre uno design esclusiva completamente in alluminio, garantendovi una buon durata nel tempo HP ELITEBOOK X360 830 G6 è animato dal processore Intel Core i7-8565U, accompagnato da 16GB di RAM e 512GB di veloce SSD, mentre il display è un’unità IPS da 13,3″ a risoluzione FullHD. Non manca una webcam 720p per effettuare videochiamate e didattica a distanza, indispensabile per il periodo attuale.

Il notebook HP ELITEBOOK X360 830 G6 è pronto per le reti wireless di ultima generazione, grazie al supporto al Wi-Fi 6 (802.11ax), mentre il BIOS con autoriparazione di HP, che sfrutta la tecnologia HP Sure Start Gen5 per ripristinare automaticamente il BIOS compromesso da malware, rootkit e danneggiamenti, vi assicurerà una protezione continua dai pericoli della rete.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

