Notebook gaming MSI con sconti fino al 500€ su Yeppon! Solo fino al 31 marzo!

State cercando un nuovo notebook gaming così da giocare in mobilità al meglio? Allora abbiamo un’offerta che fa per voi! Attualmente il noto portale e-commerce Yeppon offre la possibilità di acquistare vari computer portatili MSI con sconti fino a 500€. Questa iniziativa è valida fino al prossimo 31 marzo, quindi vi consigliamo di non perdere ulteriore tempo e di dare un’occhiata ai modelli in offerta.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming MSI Katana GF66, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.399,99€, rispetto agli usuali 1.699€ di listino, per un risparmio reale pari a quasi 300€ con uno sconto del 18%.

Il notebook gaming MSI Katana GF66 è alimentato da un processore Intel i7-11800H di undicesima generazione (Tiger Lake H) che garantisce un’ottima velocità di elaborazione. La scheda video NVIDIA RTX 3070 con 8 GB di memoria GDDR6 rende possibile ottenere buone prestazioni grafiche anche sui giochi più recenti. Con 16 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz e una vasta gamma di porte esterne, questo notebook è perfetto sia per giocare che per lavorare; inoltre, la tastiera retroilluminata offre un’esperienza di digitazione confortevole anche in ambienti con scarsa illuminazione.

Il notebook gaming MSI Katana GF66 è equipaggiato con un display 15,6″ IPS a risoluzione FullHD con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz, ideale per i giochi più frenetici. Inoltre, è possibile creare configurazioni multimonitor grazie all’uscita HDMI per aumentare la vostra produttività.

Per caricamenti veloci di giochi ed applicazioni, la compagnia ha deciso di installare sul notebook gaming MSI Katana GF66 con un SSD NVME da 512 GB, con un secondo slot libero per eventuali upgrade.

Questo prodotto è solo uno dei numerosi articoli disponibili a prezzo scontato su Yeppon. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante per scoprire tutte le altre offerte disponibili. Potrete trovare una vasta gamma di prodotti, dai computer desktop alle schede video, dalle console di gioco alle periferiche di gioco, dalle cuffie alle webcam e molto altro ancora. Inoltre, vi ricordiamo che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito.