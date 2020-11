Notebook gaming HP Omen 15 in sconto di quasi 400€ su Amazon!

Se siete alla ricerca di un ottimo portatile da gaming per divertirvi alla grande anche con i titoli più recenti, vi segnaliamo un’interessante promozione su Amazon che potrebbe fare al caso vostro. In questo momento potete infatti risparmiare quasi 400€ sull’acquisto del laptop HP OMEN 15-dh1002nl, una soluzione portatile di buona qualità che vi consente di giocare agevolmente in mobilità.

Il computer è equipaggiato con un monitor 15,6″ a risoluzione 1080p antiriflesso con frequenza di aggiornamento di 144Hz, ideale per giocare senza doversi preoccupare di essere infastiditi da eventuali riflessi, soprattutto all’aperto o con una finestra alle spalle. Ad animare il notebook è un processore Intel i7-10750H di decima generazione, mentre la scheda grafica NVIDIA GTX 2070 con 8 GB GDDR6 consente di ottenere prestazioni grafiche elevate per lo streaming ed il gaming grazie a strumenti come GeForce Experience ed i driver GameReady, costantemente aggiornati per supportare tutti i videogiochi appena immessi sul mercato.

Per caricamenti velocissimi di giochi ed applicazioni, MSI ha deciso di installare in HP OMEN 15-dh1002nl un SSD da 512 GB che garantisce prestazioni fino 17 volte superiori a quelle di un tradizionale hard disk meccanico a 5400 rpm. La scheda tecnica è completata da 16 GB di RAM e da una nutrita serie di porte, dalla Thunderbolt a quella Ethernet per il collegamento a reti fisse, più affidabili per quanto riguarda l’ambito gaming.

La tastiera retroilluminata, completa di tastierino numerico, consente di digitare comodamente in ogni situazione, anche in condizioni di scarsa luminosità, mentre gli speaker frontali, firmati Bang&Olufsen, permettono di godere di un audio intenso ed equilibrato. La suite HP Audio Boost, infine, si occuperà dell’ottimizzazione della componente sonora dei giochi per un’esperienza di livello superiore. Il tutto viene proposto in un corpo che pesa 2,39 kg e che garantisce, quindi, la possibilità di portare comodamente con voi il notebook da gaming.

Il prezzo di listino di HP OMEN 15-dh1002nl sarebbe di 1.899,99€, ma grazie a una promozione in corso su Amazon potete comprarlo a 1.499,99€, risparmiando quasi 400€, il 21% del costo abituale.

