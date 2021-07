Notebook gaming, accessori console e tanto altro con sconti imperdibili da MediaWorld!

Dopo avervi proposto le classiche offerte del giorno, vogliamo segnalarvi che da Mediaworld ha lanciato l’imperdibile promozione “FPS al massimo“, la quale vi consentirà di mettere le mani su tanti notebook gaming, videogiochi ed accessori a prezzi assolutamente non lasciarsi sfuggire! Tuttavia, vi consigliamo di affrettarvi, dato che la promozione durerà solo sino al prossimo 1° agosto!

Tra i vari articoli proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming MSI GF63 Thin, che attualmente potete acquistare a soli 999€, rispetti agli usuali 1.199€ di listino, per un risparmio reale di 200€.

Il notebook gaming MSI GF63 Thin è animato dal processore Intel Core i7-10750H di decima generazione, mentre la scheda grafica è una NVIDIA GeForce GTX 1650 equipaggiata con 4GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere buone prestazioni grafiche elevate e giocare con un ottimo livello di dettaglio anche ai titoli più popolari.

Il notebook gaming MSI GF63 Thin è equipaggiato con un display 15.6″ IPS a risoluzione 1080p con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz, ideale per i giochi più frenetici, in quanto doppia rispetto ai consueti 60Hz proposti dalla maggior parte dei prodotti sul mercato.

Per caricamenti veloci di giochi ed applicazioni, la compagnia ha deciso di installare nel notebook gaming MSI GF63 Thin un SSD NVME da 512GB che garantisce prestazioni eccezionali ed è disponibile uno slot libero M.2 per futuri upgrade. La scheda tecnica è completata da 8 GB di RAM DDR4-2666, espandibili sino a 64GB, ed una nutrita serie di porte per collegare qualsiasi accessorio esterno.

