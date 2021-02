NordVPN festeggia il suo compleanno con un’offerta imperdibile!

NordVPN, uno dei servizi VPN più importanti presenti sul mercato, ha lanciato una nuova imperdibile promozione in occasione del suo compleanno, la quale vi permetterà di acquistare un abbonamento di due anni ad appena 2,97€ al mese, rispetto ai 229,44€ originali, e, a seconda della vostra fortuna, potrete ricevere un abbonamento extra di un mese, un anno o due anni, che verrà aggiunto al piano che avrete acquistato. Come potete ben capire si tratta di un’occasione assolutamente da prendere al volo, dato che siamo parlando di un consistente sconto del 68%, a cui va aggiunto un ulteriore periodo aggiuntivo in modo del tutto automatico.

Nel caso non ne foste a conoscenza, le VPN (Virtual Private Network) consentono proteggere la vostra connessione dati creando un canale protetto dal dispositivo che state utilizzando, che può essere il vostro smartphone, portatile, tablet o altro, verso il server del gestore della VPN, che a sua volta si collegherà al sito selezionato. NordVPN è un servizio utilizzato da oltre 12 milioni di utenti in tutto il mondo che offre una suite completa rivolta alla protezione della privacy e conta già su di un proprio strumento crittografico e un password manager. Per quanto riguarda il servizio VPN, invece, Nord VPN dispone di oltre 5.450 server in 60 paesi, consentendo ai clienti di collegarsi davvero in ogni parte del mondo. Potrete godere della privacy e sicurezza offerta da NordVPN su ogni piattaforma, dato che esiste un’applicazione per Windows, macOS, iOS, Android, Linux, oltre ad Android TV

Ovviamente, particolare importanza viene data alla privacy e NordVPN offre una garanzia di protezione dei propri dati da perdite DNS, un kill switch nel caso in cui si perda la connessione, mentre i sistemi di pagamento accettati sono molteplici, dall’anonimo Bitcoin fino ad arrivare a PayPal e alle consuete carte di credito. Ricordiamo che NordVPN offre ben 30 giorni di abbonamento in prova gratuita ed è sempre valida la formula “soddisfatti o rimborsati” che consente, nel caso doveste rinunciare all’abbonamento, di ricevere un rimborso, anche se in questo caso perderete il diritto ai tre mesi gratuiti omaggio.

In definitiva, con meno di tre euro al mese avrete un servizio affidabile e che vi consente di navigare in tutta sicurezza e al massimo della velocità e della privacy. Ricordiamo che l’offerta di NordVPN ha una durata limitata e vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo. Vi rammentiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per sottoscrivere l’offerta di NordVPN «