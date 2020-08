No Straight Roads: la Collector’s Edition è disponibile su Amazon!

No Straight Roads è un gioco d’azione e d’avventura dove la musica è al centro di tutto, in una maniera realmente sorprendente. Ispirato ai gloriosi primi anni duemila e a gruppi musicali e videogiochi come i Daft Punk, Space Channel 5 e Jet Set Radio, il gioco è qualcosa di esteticamente pazzesco, dove i colori e i suoni la fanno da padrone.

Ora, sarete felici di sapere che il titolo sviluppato da Metronomik è disponibile nella splendida Collector’s Edition che trovate su Amazon a un prezzo davvero sorprendente! Il gioco è infatti proposto a 69,99€ in versione PS4, su Nintendo Switch a 79,99€ e su Xbox One a 69,99€. L’edizione da collezione di No Straight Roads include un box da collezione, una copia del gioco, un vinile, un set esclusivo di bacchette da tamburo e un artbook di qualità premium. Insomma, una versione da non perdere per ogni collezionista che si rispetti.

Vi ricordiamo anche che nella recensione pubblicata sulle pagine di SpazioGames solo pochi giorni fa, abbiamo parlato di No Straight Roads definendolo «un videogioco che celebra la musica a tutto tondo, lo fa con il cuore e la competenza di chi vive e mastica riff, partiture, beat e tracce synth ogni giorno. Un’esperienza breve ma intensa, sorretta da un gameplay che mette il giocatore nella posizione di dover subito imparare a muoversi con attenzione, schivare e combattere letteralmente a ritmo di musica.»

