No IVA 22% su Apple Watch, AirPods e Mac da Mediaworld solo per oggi!

La nota catena di elettronica Mediaworld ha lanciato la promozione “No IVA 22%” con le sue incredibili occasioni su una selezione di Apple Watch, Apple AirPods e Mac. Questa iniziativa sarà valida fino alla mezzanotte di oggi; quindi, vi consigliamo di affrettarvi così da avere la sicurezza di acquistare i prodotti al prezzo desiderato.

Tra i vari articoli proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare l’all in one Apple Mac 24″ che solitamente viene proposto a 1.499€, ma che oggi potete portarvelo a casa a soli 1.228,58€, con uno sconto del 18,04% e un risparmio reale di 270,42€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo desktop all in one a prezzo scontato!

Il desktop all in one Apple iMac da 24″ è equipaggiato con uno splendido display Retina 4,5K da 24″ con tecnologia True Tone in grado di riprodurre alla perfezione qualsiasi immagine ed è dotato di un rivestimento antiriflesso che assicura comfort visivo e una leggibilità migliore. Nella parte superiore, inoltre, troviamo una videocamera FaceTime HD a 1080p per effettuare videochiamate di qualità eccezionale, particolarmente importante data la situazione attuale.

Il desktop all in one Apple iMac da 24″ è equipaggiato con il SoC Apple M1, qui nella sua versione con 8 core CPU e 7 core GPU, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Grazie alla perfetta integrazione con l’ultima versione del sistema operativo macOS, il dispositivo offre una fluidità eccezionale e consumi ridotti. Inoltre, visto il suo design, Apple iMac da 24″ può essere posizionato praticamente ovunque, integrandosi alla perfezione nei vari ambienti casalinghi e lavorativi.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell'iniziativa "No IVA 22%" trovate tantissimi altri prodotti scontati

