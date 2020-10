Nintendo Treehouse alle 19 di stasera: due i giochi protagonisti

Nintendo ha annunciato poche ore fa uno speciale Treehouse dedicato ai due giochi di punta che comporranno l’offerta natalizia della Grande N.

Previsto per questa sera a partire dalle 19 ora italiana, durante la live Nintendo mostrerà il gameplay di due titoli particolarmente attesi dalla fanbase: stiamo parlando di Hyrule Warriors L’Era Della Calamità e Pikmin 3 Deluxe.

#NintendoTreehouseLive returns on 10/7 at 10 a.m. PT with a livestreamed presentation featuring two segments. Tune in for a #Pikmin 3 Deluxe deep dive and a new stage and gameplay details for #HyruleWarriors: Age of Calamity. https://t.co/232xssTxZ4 pic.twitter.com/xdcFjCydC9 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 6, 2020

Al momento in cui scriviamo non sembrano essere previste “sorprese” di alcun genere, visto che lo show sarà incentrato sul mostrate solo ed esclusivamente i due giochi in movimento, magari svelandone novità e caratteristiche specifiche.

Nato dalla collaborazione tra Nintendo e Koei Tecmo, Hyrule Warriors: L’Era della Calamità è un prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e sarà disponibile dal 20 novembre 2020. I protagonisti di questa nuova avventura sono volti noti ai fan della saga, inclusi ovviamente anche Link e Zelda. Ma non solo: nel gioco sarà disponibile una modalità di gioco in co-op locale per due utenti.

Il logo di Pimmin 3 Deluxe.

Pikmin 3 Deluxe è invece atteso sulla piattaforma ibrida della Grande N a partire dal 30 ottobre 2020, pensato come a una versione riveduta e corretta del classico titolo uscito su Nintendo Wii U nel 2013. In questa nuova versione non mancheranno ovviamente tutta una serie di novità inedite, come la possibilità di giocare in due sulla stessa console, nuove missioni coi personaggi dei primi due capitoli della serie Pikmin (ossia Olimar e Louie) e molto altro ancora.

Infine, in Pikmin 3 Deluxe saranno presenti tutti i DLC rilasciati in precedenza, oltre al fatto che il sistema di gioco sarà decisamente migliorato, con nuovi livelli di difficoltà e una “Piklopedia” ancora più ricca.

Occhi e orecchie puntate su SpazioGames a partire dalle ore 19 di stasera, per tutte le novità mostrate in occasione del nuovo Treehouse!