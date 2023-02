Nintendo Switch sta per eguagliare un grande record ottenuto solo da PS2

Nintendo Switch sembra essere ormai destinata a entrare nella storia videoludica: le vendite hardware hanno ormai subito un comprensibile rallentamento, ma quelle software si sono rivelate ancora tra le più elevate in assoluto.

L’uscita di esclusive attese e di grande successo — tra cui non possiamo non segnalare Pokémon Scarlatto e Violetto (che trovate in sconto su Amazon) — ha infatti consegnato a Nintendo il migliore anno fiscale di sempre per le vendite software, senza che ancora sia ufficialmente terminato.

Proprio le enormi crescite registrate dal lato software hanno anche reso evidente che la casa di Kyoto sta per eguagliare un nuovo record, fino a questo momento raggiunto soltanto dalla storica PlayStation 2.

GamesRadar+ segnala infatti che ormai Switch è vicinissima dal superare addirittura un miliardo di giochi venduti nel suo ciclo vitale: un traguardo ottenuto soltanto dalla già citata PS2, fermatasi a 1.5 miliardi di software piazzati in tutto il mondo.

Al momento la console ibrida ha infatti venduto un totale di 994.3 milioni di giochi: mancano “solo” meno di 7 milioni di giochi per riuscire a raggiungere questo nuovo impressionante traguardo.

PlayStation 2 ha annunciato di esserci riuscita soltanto nel 2011, a 11 anni di distanza dal lancio della console: un traguardo che potrebbe dunque essere raggiunto molto più in fretta da Nintendo, dato che sta per entrare nel suo settimo anno di età.

Dopo essere già diventata la terza console più venduta di sempre, battendo perfino il Game Boy e PlayStation 4, forse non riuscirà a raggiungere le vendite di PS2 dal lato hardware, ma potrebbe riuscire a eguagliare un importante record per quanto riguarda i videogiochi stessi. Vedremo se ci riuscirà già nel prossimo anno fiscale.

Da questa sera scopriremo invece tutte le imminenti novità in arrivo su Switch: la casa di Kyoto ha infatti annunciato un nuovo ricco Nintendo Direct con tante sorprese. Una di queste, purtroppo, potrebbe essere negativa: il Nintendo eShop potrebbe aver anticipato un aumento di prezzo inaspettato per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.