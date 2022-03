Nintendo Switch OLED ora a prezzo scontato su eBay! Non fatevi scappare l’occasione!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la ricercatissima console Nintendo Switch OLED a prezzo scontato! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Nintendo Switch OLED è dotato di uno splendido schermo da 7″ OLED, che offre una qualità decisamente maggiore rispetto al classico pannello LED adottato sui precedenti modelli, un ampio stand regolabile, una dock per il collegamento alla TV dotata anche di un connettore Ethernet (per prestazioni superiori durante il gioco online), una memoria interna da 64GB (raddoppiando quindi la dotazione precedente) e potenti altoparlanti integrati per offrire un’immersione ancora maggiore. Ovviamente, il resto delle specifiche rimane lo stesso, così come la sua potenza, garantita dall’impiego del SoC NVIDIA Tegra X1.

Nintendo Switch OLED si propone quindi come una versione rivisitata di Switch pensata soprattutto per chi ancora non ne possiede un’esemplare o desidera giocare al meglio in mobilità, godendosi i colori intensi e l’elevato contrasto che solo un display OLED più offrire.

Solitamente, Nintendo Switch OLED viene venduto a 349€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 339€, con un risparmio reale di 10€! Nonostante apparentemente lo sconto non possa sembrare così elevato, va tenuto in considerazione che, nel periodo storico attuale, il prodotto non è così difficile da trovare anche solo a prezzo di listino, quindi si tratta di un’offerta assolutamente interessante per tutti coloro che sono intenzionati a mettere le mani sull’ultimo modello della popolare console Nintendo.

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte eBay ancora disponibili