Nintendo Switch OLED nuovamente disponibile su Amazon [Agg.]

Aggiornamento 11:05: Console terminata!

Manca ormai poco al debutto sul mercato del nuovo modello OLED di Nintendo Switch e, dopo essere andato a ruba, siamo lieti di informarvi che la variante in colorazione blu e rosso Neon è tornata prenotabile presso il noto portale e-commerce Amazon!

Nintendo Switch OLED sarà dotato di uno splendido schermo da 7″ OLED, che dovrebbe offrire una qualità decisamente maggiore rispetto al classico LED adottato in precedenza, un ampio stand regolabile, una nuova dock per il collegamento alla TV dotata anche di un connettore Ethernet (per prestazioni superiori durante il gioco online), una memoria interna da 64GB (raddoppiando quindi la dotazione precedente) e potenti altoparlanti integrati per offrire un’immersione ancora maggiore.

Nintendo Switch OLED, così come il modello precedente, consente di giocare in tre modalità distinte: TV, ideale per divertirsi in casa con amici e familiari; da tavolo, che, grazie allo stand integrato, consente di giocare in modalità cooperativa o competitiva sfruttando lo schermo della console dando un Joy-Con ad un amico, ed infine portatile, che permette di godere dell’esperienza di una console da casa ovunque andiate.

Ovviamente, il resto delle specifiche rimane lo stesso, così come la sua potenza, garantita dall’impiego del SoC NVIDIA Tegra X1. Il nuovo Nintendo Switch OLED si propone quindi come una versione rivisitata di Switch pensata soprattutto per chi ancora non ne possiede un’esemplare o desidera giocare al meglio in mobilità, godendosi i colori intensi e l’elevato contrasto che solo un display OLED più offrire.

Nintendo Switch OLED sarà disponibile dal prossimo 8 ottobre, in contemporanea con l’atteso Metroid Dread. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Prenota ora Nintendo Switch (modello OLED) con Joy-con Blu/Rosso Neon «

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon