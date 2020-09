Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

In occasione del recente Direct pubblicato da Nintendo per festeggiare il 35° anniversario di Super Mario Bros, la compagnia nipponica ha annunciato diversi prodotti a tema davvero interessanti. Oltre all’imperdibile raccolta Super Mario 3D All Stars, che racchiude le versioni ottimizzate per Nintendo Switch di tre titoli di Mario in 3D: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy e che vi consigliamo assolutamente di acquistare, anche a causa della sua permanenza limitata sul mercato (sarà infatti disponibile sino a marzo 2021), la compagnia nipponica ha presentato anche Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è una versione migliorata di Super Mario 3D World, pubblicato in origine per Wii U, è giocabile in coop sia online sia in multiplayer locale e offre un’ampia varietà di fantasiosi livelli. Maggiori dettagli sul gioco saranno rivelati in futuro, ma è stato confermato che Super Mario 3D World + Bowser’s Fury arriverà su Nintendo Switch il 12 febbraio 2021. In concomitanza con il gioco saranno resi disponibili anche nuovi amiibo di Mario gatto e Peach gatto, in una confezione che li include entrambi.

Purtroppo, al momento non sappiamo ancora molto sui contenuti aggiuntivi, tranne che si concentreranno sulla vendetta del terribile Bowser, di cui possiamo vedere un breve teaser alla fine del filmato a corredo di questa notizia. Si tratta di un’occasione imperdibile per recuperare un platform dall’indubbia qualità che è rimasto ingiustamente sottovalutato a causa del suo debutto su una console, Wii U, non molto popolare, ma che è pronto per farsi riscoprire su Switch.

