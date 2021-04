Nintendo Switch, giochi e console a prezzi imbattibili tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate ai giochi e console Nintendo Switch.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo la console Nintendo Switch nella sua versione con Joy-Con di colore rosso e blu, che attualmente potete portarvi a casa a soli 309,99€. Nintendo Switch è una console ibrida che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2″ touch screen.

La macchina consente di giocare in tre modalità distinte: TV, ideale per divertirsi in casa con amici e familiari; da tavolo, che, grazie allo stand integrato, consente di giocare in modalità cooperativa o competitiva sfruttando lo schermo della console dando un Joy-Con ad un amico, ed infine portatile, che permette di godere dell’esperienza di una console da casa ovunque andiate. Trattandosi del modello 2019, Nintendo Switch è dotato di una maggiore durata rispetto all’edizione originale, consentendovi di giocare più a lungo lontani da una presa di corrente

Per quanto riguarda i videogiochi, invece, potete le mani su Super Mario Odyssey a soli 49,99€. Questa reinterpretazione in chiave moderna del più celebre dei platform vi consente di seguire Mario in viaggio lungo diversi mondi, caratterizzati da un level design eccellente e da atmosfere scanzonate che vi strapperanno più di un sorriso. Inoltre, nella sua odissea Mario è affiancato da Cappy, un bizzarro compagno d’avventura che indossa come capello e che gli consente di assumere il controllo di alcune creature che incontrerà.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai giochi e console Nintendo Switch tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

