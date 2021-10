Nintendo Switch Black Friday: disponibilità e possibili offerte

Uscita nel 2017, Nintendo Switch ha da subito riscosso grande successo sul mercato: facendo dimenticare tutto quello che era andato storto con la precedente Nintendo Wii, la console della casa di Kyoto è riuscita a conquistare sia gli amanti del gioco domestico, davanti alla TV, sia coloro che preferiscono divertirsi fuori casa, grazie alla sua natura ibrida.

Con gli anni, però, la piattaforma ha anche differenziato la sua offerta: ecco così arrivare Nintendo Switch Lite, pensata solo per il gioco portatile e non collegabile al televisore, mentre nel 2021 debutta la richiestissima Nintendo Switch OLED, forte di un display da 7″ più grande e dai colori vividissimi (e i neri profondissimi), proprio grazie alla tecnologia OLED.

A fare da cornice a tutto questo ci sono, ovviamente, le esclusive Nintendo. Capolavori come Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma anche Animal Crossing: New Horizons, Fire Emblem: Three Houses o Super Smash Bros. Ultimate sono perle che potete trovare solo su Switch.

È per tutti questi motivi che Nintendo Switch sarà molto ricercata durante il Black Friday. Oltretutto, sappiamo che Nintendo è molto attenta con i cali di prezzo sui suoi prodotti, per cui segue una filosofia molto vicina a quella Apple: pochi sconti, ben mirati, su cui le persone si fiondano. E potrebbe essere anche il caso del Black Friday.

Nintendo Switch Black Friday: disponibilità

Distingueremo tra i diversi modelli della console, per riflettere sulle disponibilità in vista del venerdì dello shopping per eccellenza.

Per quanto riguarda Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, non c’è motivo di pensare che possano essere difficili da reperire durante il prossimo Black Friday. Entrambe le console sono sempre molto richieste (e ci sono stati casi in cui l’originale è stata non reperibile per qualche giorno), ma non si sono mai verificati casi di difficile reperibilità come abbiamo visto per PS5 o per Xbox Series X.

Diverso, il discorso, per Nintendo Switch OLED: la nuova nata è andata rapidamente a ruba e di tanto in tanto risulta esaurita. I rivenditori, tuttavia, insieme a Nintendo stanno dimostrando di riuscire a reperire con velocità nuove scorte, quindi non ci aspettiamo che la console sia del tutto irrintracciabile durante le offerte del Black Friday. Sul trovarla effettivamente in saldo, però, parliamo di un altro paio di maniche.

Nintendo Switch OLED nella nostra redazione

Nintendo Switch Black Friday: le promozioni

Nintendo Switch Lite sarà sicuramente proposta a un prezzo più basso di quello di listino, durante il Black Friday. Lo diciamo con assoluta certezza, perché già abitualmente la console è venduta, su rivenditori come Amazon, a un prezzo ridotto, spesso anche sotto i 200€ o i 190€. Non sappiamo se durante le offerte di fine novembre questo prezzo si abbasserà ulteriormente e saremo qui per scoprirlo e riferirvelo, ma siamo piuttosto certi che potrete risparmiare acquistandola.

Nintendo Switch standard potrebbe a sua volta vedere dei piccoli tagli di prezzo aggiuntivi rispetto a quelli che già vediamo. La console ha visto di recente un taglio del suo costo di listino, passato da 329€ agli attuali 299€, ma presso alcuni rivenditori potete acquistarla anche intorno ai 270€. Un prezzo più basso di questo potrebbe effettivamente fare la sua comparsa durante il Black Friday.

Nintendo Switch OLED molto difficilmente vedrà dei tagli di prezzo durante le offerte di novembre: la console è uscita da pochissimo (8 ottobre) e si esaurisce molto rapidamente già a prezzo pieno (349,99€). Difficile quindi immaginare che una compagnia come Nintendo possa decidere di proporre un taglio di prezzo a così poco tempo dal debutto: se così fosse, siamo sicuri che le unità in saldo si esaurirebbero molto velocemente, quindi teneteci d’occhio in caso di segnalazione.

Nintendo Switch Black Friday: i negozi da tenere d’occhio

Di seguito, i link che vi raccomandiamo di tenere d’occhio per saggiare tutte le disponibilità di Nintendo Switch durante il Black Friday:

Per Switch Lite:

Per Switch OLED: