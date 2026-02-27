Il catalogo Nintendo Classics per Nintendo Switch 2 si arricchisce con un titolo che molti fan della serie Pokémon attendevano da anni: l'annuncio del ritorno di Pokémon XD: Gale of Darkness tramite l'app dedicata ai classici GameCube è una notizia che tocca direttamente quella fetta di community cresciuta con la console a forma di cubo negli anni Duemila.

Si tratta di uno degli RPG Pokémon più atipici mai realizzati, ambientato in un mondo aperto e lontano dalla formula dei giochi principali, e il suo approdo su Switch 2 rappresenta un'opportunità concreta per riscoprirlo su hardware moderno.

Il gioco, originariamente pubblicato nel 2005 su Nintendo GameCube, è il seguito diretto di Pokémon Colosseum e condivide con esso un'impostazione narrativa decisamente più dark rispetto ai capitoli portatili.

Il giocatore si trova a contrastare un'organizzazione criminale che ha sviluppato e diffuso i cosiddetti Shadow Pokémon, creature corrotte e private delle emozioni, con l'obiettivo di dominare il mondo. Il protagonista parte con Eevee come compagno, un dettaglio che all'epoca rappresentava già una scelta narrativa insolita per il franchise.

Il meccanismo centrale del gameplay ruota attorno al "snagging", ovvero la cattura dei Pokémon Ombra direttamente dalle squadre avversarie durante i combattimenti — una meccanica che si discosta nettamente dalla struttura classica dei titoli della serie principale, dove i Pokémon si incontrano nell'erba alta o in luoghi specifici.

Questo sistema conferisce alle battaglie un peso strategico aggiuntivo, poiché il giocatore deve calcolare il momento giusto per tentare la cattura senza sconfiggere il Pokémon avversario.

La fase di purificazione, che consente di ripristinare i Pokémon corrotti al loro stato originale attraverso battaglie e interazioni, aggiungeva uno strato di progressione gestionale che anticipava alcune idee poi riprese in altri titoli del franchise.

È proprio questa profondità di design, insolita per i canoni dell'epoca, ad aver mantenuto vivo il culto attorno a Pokémon XD tra gli appassionati più hardcore.