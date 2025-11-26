Il catalogo di Nintendo Switch Online si arricchisce di quattro nuovi titoli classici che fanno gola agli appassionati di retrogaming. La lineup di novembre 2025 porta sulla console ibrida di Nintendo alcuni dei nomi più iconici dell'era 8 e 16 bit, distribuiti tra le applicazioni NES e Game Boy del servizio in abbonamento.

Si tratta di un aggiornamento particolarmente interessante per chi cerca esperienze old school impegnative, visto che tra i giochi aggiunti spiccano alcune delle sfide platform e action più ostiche degli anni '80 e '90.

Sul fronte NES, gli abbonati possono ora accedere a Ninja Gaiden 2: The Dark Sword of Chaos e Battletoads. Il primo rappresenta uno dei vertici degli action platform su Nintendo Entertainment System, con un level design punitivo e boss fight memorabili che hanno definito gli standard del genere.

Battletoads, dal canto suo, è leggendario per la sua difficoltà quasi sadica, particolarmente evidente nei livelli speeder bike che hanno fatto disperare generazioni di giocatori.

L'applicazione Game Boy accoglie invece Kid Icarus: Of Myths and Monsters e Bionic Commando. Kid Icarus rappresenta un seguito portatile dell'originale NES, con meccaniche platform e shooting verticale che mescolano mitologia greca e progressione RPG.

Bionic Commando porta su Game Boy il peculiare gameplay basato sul rampino che ha reso celebre il franchise Capcom, eliminando completamente il salto tradizionale a favore di un sistema di movimento più tecnico e strategico.

Tutti e quattro i titoli sono accessibili immediatamente per chiunque disponga di una sottoscrizione base a Switch Online, senza dover ricorrere al più costoso Expansion Pack richiesto per i giochi Nintendo 64 o Mega Drive.

Un vantaggio non da poco considerando che il piano base costa significativamente meno e rappresenta la soluzione entry-level per il multiplayer online e il cloud save su Switch.

Ma la vera chicca dell'aggiornamento arriva sotto forma di Easter egg nostalgico. Nintendo ha rilasciato la versione 3.0.0 dell'applicazione Game Boy, che introduce una schermata di avvio autentica completa di logo Nintendo (o Game Boy) e del caratteristico suono di startup che accompagnava l'accensione della console portatile originale.

Per sbloccare questo dettaglio retrò basta muovere lo stick analogico durante l'avvio dell'app, esattamente come funzionava per gli Easter egg simili aggiunti all'applicazione Game Boy Advance a settembre e quella GameCube lo scorso giugno.