Nintendo sull’innovazione: se proponessimo sempre lo stesso gameplay, non potremmo più sorprendere i fan

Ci sono due verità assolute che convivono in Nintendo: la prima è che la compagnia nipponica porta avanti per decenni i suoi franchise più celebri, proponendo sempre nuovi appuntamenti e uscite. La seconda è che lo fa introducendo novità, variazioni alla formula, piccoli grandi cambiamenti che riescono a sorprendere e a dare un nuovo retrogusto a ogni uscita.

Proprio questo, secondo Kensuke Tanabe – producer del recente Paper Mario: The Origami King – è troppo importante per potersi adagiare sugli allori. Intervistato da Eurogamer Germany, il produttore ha risposto a chi domandava se sia lecito aspettarsi un ritorno alle origini da gioco di ruolo della serie Paper Mario, in futuro. La risposta è stata che non vi è certezza, perché «quello che voglio fare è continuare a realizzare dei Paper Mario che siano sia innovativi che unici.» E, per farlo, a volte è necessario non assecondare quello che i fan si aspettano.

Paper Mario: The Origami King è disponibile su Nintendo Switch

Nelle parole di Tanabe:

La filosofia di sviluppo di gioco che ho ereditato da Mr. Miyamoto [Shigeru, ndr] è che devi sviluppare sistemi di gameplay che sono unici e innovativi. Non sono per niente contrario alle opinioni dei fan – ma, comunque, per me la filosofia di sviluppo ne è separata. Se avessimo usato lo stesso sistema di gameplay voluto dai fan ancora e ancora, non saremmo più stati in grado di sorprenderli, o di dare loro nuove esperienze di gioco. Cerchiamo sempre di fare del nostro meglio per superare le aspettative in modi sorprendenti. Non c’è garanzia, al contempo, di riuscirci sempre, quindi è una grande sfida.

Se è vero, insomma, che gli appassionati della saga si aspettavano che l’anima da gioco di ruolo potesse rimanere invariata con il tempo, in Paper Mario, l’idea di Nintendo è diversa: le aspettative dei fan sono legittime, ma se non venissero mai disattese con qualcosa che deve porsi l’onere di essere sì diverso – ma migliore – non si diventerebbe prevedibili, perdendo la capacità di sorprendere e reinventarsi?