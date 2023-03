Nintendo festeggia il Mario Day offrendovi gratis un amato spin-off, ma c’è un limite

Uno dei primi esperimenti di Nintendo sul mercato mobile, particolarmente apprezzato dai giocatori che hanno deciso di acquistarlo, è diventato ufficialmente giocabile gratis dall’inizio alla fine per festeggiare il Mario Day, pur con un importante limite.

Stiamo naturalmente parlando di Super Mario Run, il platform runner disponibile su smartphone che adesso potrete completare gratuitamente sui vostri dispositivi, anche se con alcuni doverosi limiti (se preferite un titolo più “tradizionale”, trovate New Super Mario Bros. U Deluxe su Amazon).

Il 10 marzo corrisponde infatti al Mario Day, giornata scelta perché unendo le iniziali di Marzo “Mar” e il numero “10” viene fuori il termine “Mar10“, richiamante proprio l’iconica mascotte di casa Nintendo: giornata che l’azienda ha deciso di festeggiare con un regalo molto speciale.

Dopo aver svelato l’ultimo trailer di Super Mario Bros. Il Film, la casa di Kyoto ha confermato che adesso non dovrete più acquistare la versione completa di Super Mario Run dopo aver completato il mondo iniziale, ma potrete scoprire gratis un nuovo livello al giorno.

Come riportato da Nintendo Life, se sceglierete di associare il vostro account Nintendo al gioco potrete provare senza alcun costo aggiuntivo un nuovo livello al giorno, trasformando dunque il titolo in un gradevole passatempo quotidiano di qualche minuto.

Se sarete dunque particolarmente costanti e attivi nelle vostre prove, potrete a tutti gli effetti completare tutto il gioco nei prossimi giorni senza dover spendere neanche un centesimo in più: un’ottima iniziativa per scoprire un divertente runner che ha rappresentato anche uno dei primi esordi della compagnia nel mercato mobile.

Ricordiamo che lo spin-off per smartphone si rivelò addirittura il gioco più scaricato del 2017 sul Play Store di Google, anche se le entrate non si rivelarono all’altezza delle aspettative: molti utenti scelsero infatti di non acquistare l’edizione completa dopo aver provato il primo mondo.

Naturalmente resterà comunque attiva la possibilità di acquistare immediatamente il gioco completo per non avere alcun limite di tempo, ma per chiunque voglia risparmiare e scoprire questo gradevole spin-off si tratta sicuramente di un’iniziativa molto interessante da non lasciarvi scappare.