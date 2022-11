Nintendo Indie World del 9 novembre: gli annunci e i trailer

Nintendo Indie World ha presentato oggi alcuni interessanti videogiochi indipendenti in arrivo sulla sua Nintendo Switch. Come di consueto, noi di SpazioGames.it abbiamo seguito la conferenza per proporvi il nostro recap completo.

Se vi siete persi l’evento, potete recuperare il video integrale in italiano qui di seguito. Se, invece, volete vedere gli annunci più significativi, vi basta solo continuare a leggere.

Venba

È confermato che anche Venba, un gioco di cucina che ci racconta però anche l’avventura di una famiglia indiana, con un forte focus sullo storytelling, arriverà anche su Nintendo Switch. L’appuntamento è fissato per la primavera 2023.

«Immergiti in una storia di amore e lutto attraverso conversazioni ramificate, recupera ricette di famiglia perdute e goditi una colonna sonora ispirata ai musical indiani» scrive Nintendo, nel comunicato che accompagna la presentazione dell’evento.

Goodbye World

Dallo stile squisitamente retrò, Goodbye World è un gioco dove seguirete le vicende di due amiche sviluppatrici indie, che cercano l’idea migliore per il prossimo gioco da sviluppare. Il loro sogno le porterà ad affrontare livelli dall’anima platform e un’infinità di peripezie che scopriremo quando Goodbye World arriverà su Nintendo Switch già nel corso di questo mese.

Have a Nice Death

Anche l’affascinante Have a Nice Death, che qualche mese fa si era fatto notare per lo stile a dir poco unico, sta per sbarcare su Switch. Nei panni della morte in persona (ma si può dire?), dovrete ritrovare il vostro equilibrio tra vita privata (!) e morte, contando su una settantina di armi per eliminare i nemici che vi aspettano.

Il lato bello dell’essere la morte, ovviamente, è che non potete morire! L’uscita è attesa per il 22 marzo, con i pre-ordini in arrivo già da oggi.

Aka

Aka è uno di quei videogiochi che penso potrei giocare per secoli senza stancarmi. Nei panni di quello che sembrerebbe un panda rosso (ed ex guerriero), potete trovare la pace interiore visitando degli scenari meravigliosi in un’isola remota open world che richiama atmosfere giapponesi.

Il gioco, spiega Nintendo, si svolgerà «in un arcipelago di isole create a mano e punteggiate di maestose montagne, dense foreste tropicali e invitanti sorgenti termali» dove vi prenderete cura della flora e della fauna, costruirete la vostra casa, affronterete missioni per svelare misteri e troverete anche dei fantasmi!

AKA arriverà già il 15 dicembre.

Pepper Grinder

Essendo di Devolver Digital, Pepper Grinder poteva solo essere fuori di testa.

Con uno stile in pixel art, il gioco ci pone nei panni di una cacciatrice di tesori in un mondo in due dimensioni, in cui scavate per costruire le vostre gallerie, muovendovi tra nemici, tesori e… trivelle che modificano il livello, aprendovi nuove aree da esplorare.

L’uscita è attesa per il 2023.

Coffee Talk: Episode 2

Ho apprezzato molto l’originale e sono felice dell’arrivo di Coffee Talk: Episode 2. Funzionerà come l’originale, con conversazioni da visual novel con uno stile estremamente rilassato e una colonna sonora lo-fi davvero chill.

Come sempre, dovrete ascoltare le storie dei vostri avventori e preparare quello che desiderano, migliorando i vostri rapporti con loro e scoprendo via via come procedono le loro vite.

L’uscita è in arrivo a primavera 2023.

Oni: Road to be the Mightiest Oni

Una palette di colori magnetica che richiama un po’ Pokémon e un po’ Breath of the Wild colpisce subito l’occhio nell’emozionante trailer di Oni: Road to be the Mightiest Oni.

Il gioco è un action in tre dimensioni che, come suggerisce il nome, vi mette nei panni di un guerriero in cerca della gloria come Oni: dopo essere stato sconfitto da un eroe popolare giapponese, Kuuta si reca infatti su una piccola isola dove unisce le forze con lo spirito Kazemaru.

In questo viaggio, controllerete entrambi i personaggi contemporaneamente con un singolo Joy-Con. L’uscita è attesa per il 9 marzo 2023.

Desta: The Memories Between

Dagli autori di Monument Valley arriva una nuova avventura roguelike: quando Desta si addormenta, entra in un mondo ricco di ricordi che credeva dimenticati, che sono tutti da esplorare.

Lanciando delle sfere in delle meccaniche tattiche simili al dodgeball, vi ritroverete a vedere procedere i sogni della nostra protagonista, sbloccando nuove abilità e scoprendo sempre di più su quello che giace nel suo sonno.

L’uscita è attesa per inizio 2023.

A Space for the Unbound

Torniamo alla pixel-art per parlare di primi amori, gattini e… capacità di leggere il pensiero. Ambientato nell’Indonesia degli anni ’90, il gioco vi porta nell’adolescenza dei protagonisti, che tra la quotidianità noiosa devono vedersela improvvisamente con segreti e mostri – ma in un’atmosfera decisamente unica.

L’uscita è attesa per il 19 gennaio 2023.

Dordogne

Polaroid e uno stile ad acquarello: credo di volere questo gioco già da primi due secondi di trailer.

Si tratta di Dordogne, pubblicato da Focus Entertainment. Ci racconterà la storia di Mimi, giovane donna in cerca dei ricordi d’infanzia che ha perduto e che noi dovremo aiutare: lo studio intende riesumare in noi la nostalgia per l’infanzia (non che ce ne sia bisogno, ndr), motivo per cui ha messo insieme uno stile che mescola animazione a illustrazioni fatte a mano. Il risultato è davvero capace di rapire lo sguardo e mi ricorda un po’ quello di Old Man’s Journey.

Tra lettere della sua famiglia, il gioco si sposterà tra presente e passato della nostra protagonista, lungo le campagne francesi, e vi richiederà di mettere insieme foto, oggetti e parole. L’idea è vicina a quella di Hindsight, di cui vi ho parlato di recente.

L’uscita è attesa per primavera 2023.

Botany Manor

In questo gioco dovrete prendervi cura dell’enorme giardino di un maniero, risolvendo puzzle e collezionando oggetti per creare – letteralmente – il giardino dei vostri sogni, mettendo ogni cosa al giusto posto o creando il vaso ideale per esibire il vostro pollice verde.

L’uscita è attesa per il 2023.

Once Upon a Jester

Un palcoscenico dove succede di tutto e dei personaggi fuori di testa a cui viene suggerito da dietro le quinte cose fare: è l’idea alla base dello strambo Once Upon a Jester, presentato dagli autori con tanto di marionette e burattini ad accompagnarli nella loro intervista.

Il gioco punta tutto sull’atmosfera esilarante, mescolando comicità, musica e canzoni originali per portarvi a unirvi a una compagnia teatrale itinerante – errori di scena compresi. Lo scopo dei protagonisti, però, era quello di derubare la famiglia reale, se solo non fosse che devono esibirsi per loro…

Il gioco è disponibile da oggi.

Rogue Legacy 2

Rogue Legacy 2 è ufficialmente in arrivo anche su Nintendo Switch, dopo essere stato molto apprezzato su tutte le altre piattaforme. Include l’aggiornamento Eroi leggendari ed è disponibile da oggi.

Blanc

Torna a farsi vedere anche il delizioso Blanc, dove un cucciolo di lupo e un cerbiatto uniscono le forze per un’avventura cooperativa dove il bianco e il nero la fanno da padroni.

Mettendo insieme le loro caratteristiche, i due eroi compiranno insieme il loro viaggio tra scenari disegnati a mano. Il gioco è privo di testi, accessibile a tutti, e arriverà il 14 febbraio 2023, con i pre-order su eShop al via da oggi.

A Little to the Left

Ci viene ricordata anche la disponibilità di A Little to the Left su Nintendo Switch. Sulle nostre pagine trovate già la recensione completa – gatto pasticcione compreso.

Sports Story

Il gioco di ruolo sportivo vi permette di divertirsi tra golf, football e tennis, sbloccando via via anche BMX, minigolf, cricket e altri sport – a seconda delle vostre abilità.

La stramberia è che tutto questo viene mescolato a meccaniche da gioco di ruolo in 2D, con tanto di dungeon, indagini, parti stealth e perfino… pesca, ovviamente – sennò che gioco di ruolo sarebbe?

L’arrivo è fissato per dicembre 2022.

Altri indie in arrivo su Nintendo Switch

L’appuntamento ha anche mostrato una carrellata di ulteriori giochi in arrivo sulla console ibrida della grande N. Tra questi troviamo: