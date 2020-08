Nintendo? Un “gioiello”, ha i migliori first-party per Phil Spencer

Partecipando allo show Twitch di Gary Whitta ambientato in Animal Crossing New Horizons, Phil Spencer ha discusso di diversi argomenti, tra cui quella Nintendo che ha partorito il gioco ospite della chiacchierata stile Late Show di stanotte.

Il vice presidente esecutivo al gaming di Microsoft si è speso in grandi elogi per Nintendo, che ritiene «un gioiello per noi nell’industria dei videogiochi».

Le due realtà sono da tempo in ottimi rapporti, con alcuni giochi Xbox che sono arrivati su Nintendo Switch sulla scia del successo di Minecraft.

Spencer si è espresso così riguardo a quello che rende unica la Grande N nel panorama videoludico moderno:

«La cosa pura riguardo a quello che Nintendo fa, è che pensano ai giochi e pensano al loro hardware e alla loro piattaforma come una cosa sola, e creano queste esperienze – e conosco i loro team piuttosto bene – e penso che sia magico il modo in cui riescano a creare un’esperienza Nintendo sui loro dispositivi, e quest’esperienza la sto guardando proprio qui, nelle mie mani, sul mio Switch, è Animal Crossing. Da Switch che fa girare il gioco stesso al modo in cui vai sulle isole delle altre persone…»

Spencer non si è limitato alla questione della “magia” ma ha analizzato le capacità di Nintendo nel dettaglio, spiegando che si tratta dell’organizzazione con i migliori giochi first-party in circolazione, in barba agli sforzi di Microsoft di migliorare sotto questo punto di vista e soprattutto di Sony.

«Nell’intrattenimento, gran parte delle cose non hanno un successo enorme, quindi dev’esserci sempre qualche quantitativo di sorprese, ma Nintendo è semplicemente maestra in quello che fa», ha raccontato.

«Penso abbiano il pedigree e la forza first-party più potente là fuori, e sono un gioiello per noi nell’industria dei videogiochi e qualcosa che dovremmo proteggere».

Dichiarazioni che tradiscono in un certo senso come il platform owner di Xbox non veda Nintendo come un competitor diretto, dal momento che servizi, visione dell’hardware e pubblici destinatari dei loro giochi sono spesso diametralmente opposti.