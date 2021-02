Nintendo fissa un altro appuntamento per il 4 marzo, a tema Smash Bros. Ultimate

È tutto pronto per un altro appuntamento direttamente con Nintendo: a renderlo noto è stata direttamente la casa di Kyoto, che attraverso una nota ufficiale ha invitato i suoi fan a non prendere impegni di nessun tipo il prossimo giovedì. Il 4 marzo, infatti, alle ore 15.00 si terrà un nuovo streaming in compagnia delle sue produzioni e, in questo particolare caso, di Super Smash Bros. Ultimate.

Durante questa trasmissione sarà Masahiro Sakurai a dirci tutto quello che serve sapere sull’arrivo nel roster del gioco di Pyra e Mythra da Xenoblade Chronicles 2, compresa la data in cui debutterà il pacchetto annunciato nel corso del Nintendo Direct di pochi giorni fa.

Il roster di Super Smash Bros. Ultimate sta per accoglierle!

L’appuntamento avrà una durata di circa 35 minuti, quindi terminerà poco dopo le 15.30. Sarà possibile seguirlo sui canali ufficiali di Nintendo e – ovviamente – sul canale Twitch ufficiale di SpazioGames, dove commenteremo insieme le mosse e le peculiarità che saranno presentate per questi personaggi.

Se vi siete persi l’appuntamento con Nintendo Direct di pochi giorni fa potete rimediare subito con il nostro recap completo a questo indirizzo. Se, invece, siete a caccia di dettagli su Super Smash Bros. Ultimate, il ricchissimo gioco di combattimento che ospita il roster più titanico di sempre per la saga, la sua scheda dedicata vi offrirà tutti i video, le recensioni e gli approfondimenti di cui potreste mai necessitare.