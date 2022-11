Nintendo eShop, arrivano i Saldi Black Friday sui più amati giochi Switch: ecco i migliori

Il Nintendo eShop ha ufficialmente dato il via agli attesissimi Saldi Black Friday: grazie alla nuova promozione della casa di Kyoto, gli utenti potranno acquistare i migliori giochi Switch a prezzi davvero convenienti.

La promozione è dedicata infatti a tantissimi prodotti, incluse alcune delle esclusive più amate in formato digitale: non sarà naturalmente necessario essere iscritti ad alcun servizio in abbonamento, ma basterà essere in possesso di una delle console della famiglia Switch (trovate il modello OLED in sconto su Amazon).

Dato che i giochi prodotti da Nintendo non sono spesso protagonisti di offerte sullo store ufficiale, questa può dunque rappresentare la vostra occasione per risparmiare su alcuni dei più grandi titoli: un esempio è Super Mario Odyssey, il bellissimo platform 3D che oggi potrà essere vostro a soli 39,99€.

Restando in tema di giochi Nintendo, per la stessa cifra potrete anche acquistare Metroid Dread e The Legend of Zelda Skyward Sword HD, oltre a poter approfittare delle offerte per i titoli di terze parti più richiesti, come FIFA 23 e Persona 5 Royal.

Le offerte disponibili su Nintendo eShop sono davvero tante per poterle elencare tutte, dunque vi consigliamo di controllare l’elenco completo al seguente indirizzo. Di seguito, vi riporteremo invece una selezione con le migliori offerte del Black Friday sullo store digitale per Nintendo Switch:

Nintendo eShop: migliori offerte Black Friday su Switch

EA Sports FIFA 23 Legacy Edition — 23,99€ (anziché 39,99€)

— 23,99€ (anziché 39,99€) Super Mario Odyssey — 39,99€ (anziché 59,99€)

— 39,99€ (anziché 59,99€) Disney Dreamlight Valley — 25,49€ (anziché 29,99€)

— 25,49€ (anziché 29,99€) Persona 5 Royal — 41,99€ (anziché 59,99€)

— 41,99€ (anziché 59,99€) The Legend of Zelda: Skyward Sword HD — 39,99€ (anziché 59,99€)

— 39,99€ (anziché 59,99€) Metroid Dread — 39,99€ (anziché 59,99€)

— 39,99€ (anziché 59,99€) Crash Bandicoot N.Sane Trilogy — 19,99€ (anziché 39,99€)

— 19,99€ (anziché 39,99€) No Man’s Sky — 39,99€ (anziché 49,99€)

— 39,99€ (anziché 49,99€) The Witcher 3: Wild Hunt — 19,99€ (anziché 39,99€)

— 19,99€ (anziché 39,99€) The Elder Scrolls V: Skyrim — 29,99€ (anziché 59,99€)

— 29,99€ (anziché 59,99€) GTA The Trilogy: The Definitive Edition — 39,99€ (anziché 59,99€)

— 39,99€ (anziché 59,99€) Doom Eternal — 11,99€ (anziché 29,99€)

— 11,99€ (anziché 29,99€) Return to Monkey Island — 22,49€ (anziché 24,99€)

— 22,49€ (anziché 24,99€) Diablo II: Resurrected — 19,99€ (anziché 39,99€)

Queste sono naturalmente soltanto alcune delle tantissime offerte disponibili sono fino al 30 novembre: controllate accuratamente il catalogo completo del Nintendo eShop per non farvi sfuggire nemmeno una occasione.

Prevedibilmente, le nuove offerte non includono anche i nuovissimi giochi di Pokémon open world, che hanno già distrutto ogni record su tutte le console: per il momento, Scarlatto e Violetto sono acquistabili su eShop soltanto a prezzo pieno.