Ninja su razzismo e sessismo: “non è il mio lavoro educare i bambini”

Tyler Blevins, in arte Ninja, è lo streamer più popolare su Twitch, dove conta la bellezza di 17 milioni di follower.

Nonostante questa popolarità, Ninja non è nuovo a pareri controversi espressi sia in diretta che fuori dallo schermo.

L’ultimo riguarda la sua visione del ruolo dello streamer che, a suo dire, non dovrebbe avere il compito di educare i bambini su tematiche come il razzismo e il sessismo.

Suggerendo che i genitori dovrebbero a monte «insegnare e parlare di razzismo» con i loro figli, che non possono sapere del «privilegio bianco», Ninja ha così commentato in un’intervista concessa al New York Times:

«Se stanno giocando e la loro prima interazione con il razzismo è uno dei loro amici che dice la N-word e non hanno idea di cosa sia – che succede se fosse capitato nel mio stream? È il mio lavoro avere questa conversazione con questo bambino? No, perché la prima cosa che mi passa per la testa è che questo bambino sta facendo così appositamente per trollarmi. Se qualcuno dice un insulto razziale sullo stream di qualcun altro, può potenzialmente far bannare quello streamer. È terribile ma questa è la prima cosa a cui penso».

Altro discorso controverso è il sessismo, tema che spesso vede lo streamer accusato dal momento che si rifiuta categoricamente di andare in onda con donne.

In un’intervista del 2018, Ninja aveva motivato il suo rifiuto con la volontà di non venire accostato a relazioni extra coniugali, e questa sua posizione non è cambiata oggi.

«È stupefacente che qualcuno potrebbe pensare che sia ok fare commenti offensivi contro le donne. Ma al livello a cui sono – e al livello a cui sono i top streamer – è come con gli attori», ha spiegato Blevin.

«Le accuse sono quello che mi hanno fatto dire ciò sulle giocatrici. Pensavo, farò qualunque cosa in mio potere per assicurarmi che nessuno possa nemmeno dare il via ad un rumor o fare video clickbait su YouTube: “Ninja sta giocando un sacco con questa persona ultimamente. Stanno flirtando. Ecco una clip”».

«Ovviamente un ragazzo e una ragazza possono essere amici senza essere intimi. Ma è una tentazione, amico», ha concluso.

Nel 2019, Ninja si è guadagnato con i suoi stream di Fortnite un posto tra i 100 uomini più influenti al mondo secondo Time.

È tornato su Twitch dopo una breve parentesi su Mixer, la piattaforma di streaming di Microsoft, per un affare che gli è fruttato intorno ai 50 milioni di dollari.