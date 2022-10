Neo Geo Mini, retro console con 40 classici, oggi con un sconto del 43% per il Prime Day!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente alla retro console Neo Geo Mini, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Per festeggiare i 40 anni del marchio, SNK ha lanciato NEO Geo Mini, un arcade miniaturizzato con 40 classici giochi NEO GEO: ci sono franchise leggendari come King of Fighters, Metal Slug, Fatal Fury e molti altri. Una volta a casa, potete continuare a giocare sulla vostra TV grazie all’uscita HDMI (non incluso nella confezione) e potete anche collegare fino a due controller (venduti separatamente).

In quanto riproduzione del cabinato arcade, Neo Geo Mini mantiene le caratteristiche e la popolare forma dell’originale, apportando un tocco moderno per godersi i giochi da casa. Questa la lista dei giochi nella sua interezza:

THE KING OF FIGHTERS ’95

THE KING OF FIGHTERS ’97

THE KING OF FIGHTERS ’98

THE KING OF FIGHTERS 2000

THE KING OF FIGHTERS 2002

ART OF FIGHTING

FATAL FURY SPECIAL

REAL BOUT FATAL FURY

GAROU: MARK OF THE WOLVES

SAMURAI SHODOWN %u2161

SAMURAI SHODOWN %u2163

SAMURAI SHODOWN %u2164 SPECIAL

THE LAST BLADE 2

WORLD HEROES PERFECT

KIZUNA ENCOUNTER

METAL SLUG

METAL SLUG 2

METAL SLUG 3

KING OF THE MONSTERS 2

SHOCK TROOPERS 2ND SQUAD

SENGOKU3

NINJA MASTER’S

TOP PLAYER’S GOLF

SUPER SIDEKICKS

BLAZING STAR

PUZZLED

METAL SLUG X

METAL SLUG 4

METAL SLUG 5

MAGICIAN LORD

KING OF THE MONSTERS

BLUE’S JOURNEY

SHOCK TROOPERS

ROBO ARMY

CROSSED SWORDS

MUTATION NATION

3 COUNT BOUT

LAST RESORT

GHOST PILOTS

FOOTBALL FRENZY

Con uno schermo da 3,5″ e i classici controlli arcade, NEO Geo Mini offre un’autentica esperienza arcade nel palmo della vostra mano. Con dimensioni pari a 152x135x108 mm, potete anche collegare il NEO GEO Mini a qualsiasi power bank portatile con il cavo Type-C incluso e godervi i giochi di qualità arcade portatili durante i viaggi.

Solitamente la retro console Neo Geo Mini viene venduta a 149,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 84,99€, con uno sconto del 43% e un risparmio reale di 65€! Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un’ottima retro console a un prezzo davvero imperdibile!

Prima di lasciarvi a quella che è una delle migliori offerte di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!