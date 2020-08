NBA 2K21: da oggi potete provarlo gratis su PS4 e Xbox One

Se siete impazienti di scoprire che cosa avrà in serbo per noi NBA 2K21, sappiate che ben presto potrete testarlo voi stessi con mano. Con un tweet sul suo account ufficiale, infatti, 2K ha confermato che nella giornata di oggi vedremo l’esordio di una demo gratis del titolo sportivo su PS4 e su Xbox One, che potremo scaricare dalle ore 7 am PT, corrispondenti alle ore 16.00 italiane.

Purtroppo non ci è invece dato sapere quali saranno i contenuti della demo – né quali squadre potremo utilizzare, né in quali modalità, né se si avrà accesso a qualche extra in caso la si giochi e poi si acquisti il prodotto finale. Vedremo se ne sapremo di più nel pomeriggio, quando la demo – di cui non sappiamo nemmeno le dimensioni – sarà resa disponibile sugli store digitali delle due console.

The 2K21 demo drops at 7am PT tomorrow 🔥 — NBA 2K21 (@NBA2K) August 23, 2020

Vi ricordiamo che il debutto ufficiale di NBA 2K21 è fissato per il prossimo 4 settembre, quando il gioco esordirà anche su PC e Nintendo Switch. In futuro, inoltre, è previsto l’esordio anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, dove sappiamo già che il titolo avrà un prezzo maggiorato rispetto alla controparte per l’attuale generazione.

