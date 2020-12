Natale Unieuro, videogiochi e tecnologia a prezzi scontatissimi!

La nota catena Unieuro ha lanciato la promozione “I Natalissimi“, con tantissimi prodotti in offerta e a consegna gratuita perfetti per un regalo di Natale, anche a tasso zero in dieci rate mensili. Il catalogo è davvero vasto e vi ricordiamo che gli sconti saranno validi fino al 24 dicembre.

Ad esempio, tra i prodotti in offerta troviamo la smart TV LED Samsung UE50TU8510UXZT, equipaggiata con un bellissimo pannello da 50″ e che, grazie al potente processore Crystal 4K, è in grado di upscalare e riprodurre al meglio qualsiasi sorgente grazie alla vera intelligenza artificiale che trasforma i contenuti in 4K. Non può di certo mancare la tecnologia HDR per dettagli ultradefiniti e sfumature di alta qualità, mentre l’integrazione del supporto agli assistenti vocali Bixby ed Alexa vi permetteranno di gestire la TV e gli altri dispositivi Smart presenti in casa comodamente con la vostra voce.

Solitamente la smart TV LED Samsung UE50TU8510UXZT viene proposta a 629€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 479,99€, risparmiando 150€.

Non mancano neppure tantissime offerte su diversi prodotti Nintendo, a partire dal Game & Watch: Super Mario Bros in edizione limitata e console Nintendo Switch Lite, sino a diversi videogiochi proposti a prezzi interessanti, come Super Mario 3D All-Stars, Luigi’s Mansion 3 o Super Mario Odyssey.

Chi desidera cambiare o acquistare un nuovo notebook potrebbe essere volgere lo sguardo all’HP 15-dw1038nl, mentre la soundbar TCL TS7010 potrebbe migliorare notevolmente il vostro setup casalingo per la fruizione di film, serie TV o videogames.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione, vi consigliamo di visitare la pagina della promozione per consultare il catalogo completo.

La nostra selezione