MSI Stealth 15M, notebook gaming sottile e potente, solo per oggi a un super prezzo da Mediaworld!

Tornano anche oggi, giovedì 3 marzo 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming MSI Stealth 15M, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.699€, rispetto agli usuali 1.999€ di listino, per un risparmio reale di 300€.

Il notebook gaming MSI Stealth 15M è equipaggiato con un display 15,6″ IPS a risoluzione 1080p con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz, ideale per i giochi più frenetici, ma potete anche creare configurazioni multimonitor grazie all’uscita HDMI per aumentare la vostra produttività.

Ad animare il notebook gaming MSI Stealth 15M è un processore Intel i7-11375H di undicesima generazione, mentre la scheda grafica è un’ottima NVIDIA Geforce RTX 3060 Max-Q con 6 GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere buone prestazioni grafiche elevate anche con i titoli più moderni.

Per caricamenti veloci di giochi ed applicazioni, la compagnia ha deciso di installare sul notebook gaming MSI Stealth 15M con un SSD NVME da 1 TB. La scheda tecnica è completata da 32 GB di RAM DDR4, ed una nutrita serie di porte per collegare qualsiasi accessorio esterno, oltre ad una tastiera dotata di retroilluminazione.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione