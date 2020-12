Morto il creatore del gioco di Game of Thrones: è omicidio

Lin Qi era noto per essere uno degli uomini più ricchi della Cina, grazie anche e soprattutto per aver creato il gioco mobile dedicato a Il Trono di Spade, Game of Thrones: Winter Is Coming.

Stando alle informazioni rilasciate dalle forze dell’ordine, Qi (39 anni) molto probabilmente è stato avvelenato da un rivale con una bevanda fermentata proprio il giorno di Natale. Il sospettato – noto come Xu Yao – era probabilmente intenzionato a prendere il posto di Qi.

Lin qi (pic via CNN).

Lin Qi era sicuramente una delle personalità più influenti della città di Shanghai: presidente e amministratore delegato dello sviluppatore di videogame Yoozoo, poteva contare su un patrimonio netto di circa 6,8 miliardi di yuán (ossia più di 1 miliardo di dollari americani). Nata nel 2009, la casa di sviluppo di videogiochi per dispositivi mobile, principalmente titoli online multiplayer massivi, è particolarmente attiva in Asia, in Europa e Nord America.

«I direttori, i supervisori, l’alta dirigenza e tutti i dipendenti dell’azienda esprimono le loro più sentite condoglianze per la morte del signor Lin Qi», si legge nella dichiarazione ufficiale della compagnia, pubblicata poco dopo l’annuncio della morte di Qi ai media cinesi.

Confermato quasi immediatamente dalle forze di polizia, il decesso di Qi (sopraggiunto venerdì scorso dopo un ricovero in ospedale) è sicuramente uno scossone non indifferente nell’industria produttiva cinese: Lin aveva infatti importanti agganci anche con il settore della telefonia. Il successo di Game of Thrones: Winter Is Coming, pubblicato nel 2019 e basato sulla serie televisiva Game of Thrones e sui libri A Song of Ice and Fire, aveva letteralmente travolto Lin.

Xu Yao, che dirige il settore della produzione cinematografica di Yoozoo, dovrà ora rispondere dell’accusa di omicidio premeditato.