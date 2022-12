Morto Angelo Badalamenti, compositore anche nel mondo dei videogiochi

Angelo Badalamenti, il compositore della musica di Twin Peaks e di Mulholland Drive di David Lynch, è morto all’età di 85 anni.

La notizia è stata riportata ieri notte da Variety, confermando purtroppo che il leggendario artista statunitense è deceduto alcune ore fa tra le mura della sua casa, in New Jersey.

Badalamenti è noto agli appassionati del grande cinema per le soundtrack di Blue Velvet, Cabin Fever e Nightmare On Elm Street 3, oltre che per alcune collaborazioni di prestigio con artisti del calibro di David Bowie, Michael Jackson, Paul McCartney e Nina Simone, Isabella Rosselini, Marianne Faithful e Dolores O’Riordan.

Legendary composer Angelo Badalamenti has died at 85. pic.twitter.com/kAT94jD9lA — Letterboxd (@letterboxd) December 12, 2022

Tra le opere del noto compositore figura anche una colonna sonora originale legata al mondo dei videogiochi, ossia quella di Fahrenheit (noto con il titolo di Indigo Prophecy negli Stati Uniti e in Canada).

Si tratta di un’avventura cinematica uscita nel 2005 per PlayStation 2, Xbox e PC, sviluppata dallo studio francese Quantic Dream, scritta e diretta da David Cage (noto per giochi come Detroit Become Human).

Poco sotto, il tema principale del gioco.

Ad annunciarne la morte è stato il nipote su Instagram: «Il mio grande zio Angelo Badalamenti ha attraversato la barriera verso un altro piano dell’esistenza”, ha scritto sui social: “È sempre stato uno degli uomini più interessanti al mondo per me. Una vera ispirazione artistica e musicale per me e per innumerevoli altri», ricorda il post social.

Il suo amico e collega David Lynch ha commentato la notizia all’interno del suo video quotidiano Weather Report su YouTube dicendo “No Music Today” (ossia, Niente Musica Oggi).

La redazione di SpazioGames si stringe a cordoglio con i parenti e gli amici di Badalamenti, ringraziandolo per il suo supporto all’interno dell’industria del cinema e dei videogiochi, e non solo.

