Morte a 39 anni per il campione più celebrato nel Tetris classico

I fan di Tetris piangono uno dei più grandi campioni nella storia del videogioco: Jonas Neubauer si è spento il 4 gennaio 2021 all’età di soli 39 anni.

Non sono chiare le cause del decesso, comunicato a mezzo social, ma il leggendario giocatore, volto della scena competitiva di Tetris, ha lasciato un grande vuoto negli appassionati dello storico videogioco.

«È con un peso sul cuore che vi diamo la terribile notizia che Jonas è morto a causa di un’improvvisa emergenza medica», si legge in un aggiornamento pubblicato sul suo account Twitter.

«Era assolutamente il migliore. Siamo devastati, sopraffatti dal dolore e ci manca già profondamente. Seguiranno informazioni quando saranno disponibili».

It’s with a heavy heart that we deliver the terrible news that Jonas has passed away from a sudden medical emergency.

He was the absolute best. We are devastated, overwhelmed with grief, and we already miss him dearly.

Information to follow when it becomes available.

— Jonas Neubauer (@neubsauce) January 9, 2021