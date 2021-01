Mortal Kombat 11 Ultimate per PS5 e Switch in sconto tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, venerdì 22 gennaio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Oltre a smartphone, smart TV e fotocamere, a differenza degli altri giorni, oggi troviamo anche alcuni videogiochi a prezzo scontato! Ad esempio, per soli 38,99€, rispetto ai 59,99€ di listino, potete portarvi a casa Mortal Kombat 11 Ultimate per PS5 o Nintendo Switch, versione definitiva dell’ultimo capitolo della celeberrima serie di picchiaduro che propone l’intero cast di 37 combattenti, inclusi gli ultimi arrivati Rain, Mileena e Rambo, in una duplice storia per la salvezza dell’umanità. Tantissimi i contenuti e le modalità, per un titolo che saprà tenervi incollati allo schermo per tantissime ore.

Piuttosto interessante anche Captain Tsubasa: Rise of New Champions Collector’s Edition, edizione per veri collezionisti del titolo che trasforma il popolare anime conosciuto in Italia come “Holly & Benji” in un appassionante videogioco. Captain Tsubasa: Rise of New Champions Collector’s Edition, oggi proposta a 129,99€, rispetto ai 149,99€ di listino, contiene l’esclusiva statuetta da 28 cm di Tsubasa Ozora con la storica uniforme della nazionale giovanile giapponese ed altri bonus davvero imperdibili.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati

