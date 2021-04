Mortal Kombat 11 Ultimate ed altri giochi PS5 a prezzi imperdibili tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, mercoledì 14 aprile 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a videogiochi PS5, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti che trovate nella giornata odierna a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare Mortal Kombat 11 Ultimate, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,99€, rispetto ai 59,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 20€. Si tratta della versione definitiva dell’ultimo capitolo della celeberrima serie di picchiaduro che propone l’intero cast di 37 combattenti, inclusi gli ultimi arrivati Rain, Mileena e Rambo, in una duplice storia per la salvezza dell’umanità. Tantissimi i contenuti e le modalità, per un titolo che saprà tenervi incollati allo schermo per tantissime ore.

Piuttosto interessante anche Nioh Collection, proposta a soli 66,41€, raccolta che comprende entrambi i capitoli della serie in versione rimasterizzata per la console Sony, quali NiOh 2 Complete Edition e NiOh 1 Complete Edition. Ogni titolo supporta la risoluzione 4K e offre una grafica rinnovata, combattimenti frenetici grazie a un gameplay con frame rate di 120fps, tempi di caricamento ultrarapidi e la possibilità di trasferire i dati dalla PS4 per riprendere l’avventura da dove l’avevate interrotta.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su videogiochi PS5 tra gli sconti di oggi di Amazon.

