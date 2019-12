Monster Hunter World Iceborn: Gli sviluppatori ci parlano di Xeno’jiiva

Capcom ha pubblicato il “diario degli sviluppatori 4.5” relativo all’espansione Iceborne di Monster Hunter World che ci introduce alla Mature Form di Xeno’jiiva.

Potete vedere il filmato come di consueto nel player sottostante.

Monster Hunter Iceborne è stato lanciato per Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One in tutto il mondo lo scorso 6 settembre. La versione Xbox One è disponibile solo negli Stati Uniti ed in Europa. Ricordiamo che l’uscita dell’edizione Windows PC è prevista per il prossimo gennaio.

Avete letto tutti i contenuti aggiunti recentemente dal secondo aggiornamento gratuito?

Se volete saperne di più sul prodotto vi consigliamo di consultare la nostra scheda dedicata.

Fonte: Gematsu