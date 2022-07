Monster Hunter Rise Sunbreak e tanti altri giochi in super offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa il recente Monster Hunter Rise Sunbreak a soli 27,89€, con uno sconto del 40%.

Monster Hunter Rise Sunbreak è l’espansione dell’ultimo, popolare, capitolo della saga, assolutamente imperdibile per ogni appassionato che si rispetti. Tra le novità, troviamo nuovi mostri da cacciare, tra recuperi e rielaborazioni di vecchie creature già viste in episodi precedenti, ma soprattutto una nuova parte di mondo da esplorare. In questo contenuto aggiuntivo di Monster Hunter Rise i cacciatori finiranno ad Elgado, un nuovo hub di gioco nel quale si svolgeranno tutti i contenuti di Sunbreak.

Dal punto di vista del gameplay puro, oltre a riproporre quanto di già buono visto in passato, Monster Hunter Rise Sunbreak introduce la possibilità di arrampicarsi sui muri senza l’utilizzo del filoscatto. Questo rende le esplorazioni ancora più fluide, perché non ci sarà più la necessità di dover aspettare la ricarica degli insetti per poter esplorare gli ambienti di gioco.

Piuttosto interessante anche lo sconto su Final Fantasy VII Remake Integrade, che potete avere a soli 52,39€. Final Fantasy VII Remake Intergrade narra la storia di un mondo caduto sotto il controllo della malvagia compagnia elettrica Shinra. Nei panni di Cloud Strife e dei suoi compagni, facenti parte di un’organizzazione anti-Shinra chiamata Avalanche, dovremo porre fine allo sfruttamento delle risorse del pianeta da parte della società. Tuttavia, non si tratterà dell’unico pericolo in agguato: Sephiroth, un leggendario guerriero che si credeva morto diverso tempo addietro; infatti, farà la sua comparsa e sarà più pericoloso che mai.

