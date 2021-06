Monster Hunter Rise, acquistalo ora a un prezzo super su Amazon!

Possedete un Nintendo Switch ma non avete ancora messo le mani sull’ultimo capitolo di Monster Hunter, Monster Hunter Rise? È giunto finalmente il momento giusto per rimediare! Infatti, nel momento in cui stiamo scrivendo, è possibile acquistare l’action RPG sviluppato da Capcom su Amazon ad un prezzo particolarmente allettante!

In Monster Hunter Rise vi ritroverete a combattere temibili mostri ed esplorare vasti scenari ispirati al Giappone antico, ottenendo risorse durante le battute di caccia per forgiare nuove armi e armature. Il titolo offre nuove tecniche di caccia, tra le quali l’insetto filo, che consente di spostarsi a mezz’aria e prendere il controllo dei mostri, nuovi compagni, come i canyne, e altro ancora.

Nella nostra recensione, dove il prodotto si è aggiudicato un lusinghiero 8,8, abbiamo affermato che «a fronte di una serie di comprensibili compromessi estetici per far girare il titolo su Switch in maniera solida, Monster Hunter Rise è un simulatore di caccia appagante e soverchiante di contenuti come sempre, ma per la prima volta realmente accogliente anche per i giocatori neofiti o più avvezzi al gioco in solitaria. Un’esperienza totalizzante, imperdibile per i fan del franchise e ideale per chi è sempre stato lontano da un Monster Hunter per timore reverenziale».

Il Prime Day di Amazon si terrà il 21 e 22 giugno. C’è solo un requisito per poter approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day, ed è avere un abbonamento ad Amazon Prime. Se non siete già iscritti a questo servizio e volete sapere tutti i vantaggi che vi offre, trovate i dettagli a questo indirizzo.

Insomma, Monster Hunter Rise è un titolo che non può assolutamente mancare nella collezione di qualsiasi amante della serie e degli action RPG in generale. Fatelo vostro sfruttando l’ottima offerta proposta su Amazon!

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito

» Clicca qui per acquistare Monster Hunter Rise a prezzo scontato «

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon