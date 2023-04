Monster Hunter Now, annunciato il nuovo gioco gratis ufficiale ispirato a Pokémon GO

Capcom e Niantic hanno appena annunciato una nuova interessante partnership pensata per gli utenti su dispositivi mobile: da settembre 2023 sarà infatti ufficialmente disponibile Monster Hunter Now, un nuovo gioco gratis in realtà aumentata ispirata al fenomeno Pokémon GO.

L’obiettivo è dunque quello di riuscire a portare le spettacolari cacce della saga videoludica (trovate la Master Edition di Monster Hunter World Iceborne su Amazon) anche nella vita reale, permettendo agli utenti di inseguire e abbattere mostri uscendo fuori di casa.

Sembra dunque che i giochi per smartphone della saga saranno addirittura due: ricordiamo infatti che negli scorsi mesi era stato confermato anche lo sviluppo di Monster Hunter Mobile da parte di Timi Studio.

Proprio come già accade in Pokémon GO, gli utenti potranno incontrare le creature di Monster Hunter Now nella quotidianità di tutti i giorni grazie alla fotocamera con realtà aumentata: come spiegato dal series producer Ryozo Tsujimoto, la soluzione di Niantic dovrebbe riuscire a coniugare perfettamente un’esperienza casual con il gameplay hardcore a cui i fan storici sono abituati (via GamingBolt).

Il primo trailer gameplay ufficiale, che vi abbiamo riproposto in apertura, ci mostra infatti delle sessioni di gioco molto simili a quelle di Pokémon GO nell’overworld, ma dopo aver incontrato un mostro potremo scegliere se affrontarlo utilizzando ugualmente la visuale in verticale oppure se modificare il tutto con una posizione orizzontale, più simile alle esperienze originali.

Secondo John Hanke, fondatore di Niantic, si tratterà di una «esperienza definitiva» per chi ha sempre sognato di andare davvero a caccia di mostri insieme ai propri amici, anche se potrete naturalmente giocarci anche in solitaria.

Capcom e Niantic hanno già aperto sul sito ufficiale di Monster Hunter Now un apposito form per iscriversi alla beta chiusa, che sarà disponibile solo per 10.000 utenti selezionati dal 25 aprile: se volete provare a partecipare, dovrete compilare il modulo al seguente indirizzo.

Vale comunque la pena di ricordare che gli autori di Pokémon GO non sono mai riusciti a replicare il successo ottenuto con il franchise di mostri tascabili: non a caso, proprio un anno fa sono stati costretti a cancellare numerosi progetti e ridurre la propria forza lavoro.

Il nuovo gioco gratis di Monster Hunter potrebbe però rivelarsi un successo a sorpresa nel mercato giapponese, dove il franchise è talmente popolare da essere utilizzato perfino per promuovere la sicurezza stradale.