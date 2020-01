Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3, un nuovo video

Lo scorso ottobre, Milestone e Feld Entertainment hanno presentato Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3.

Il gioco sarà disponibile in tutto il mondo il 4 febbraio per PlayStation 4, Xbox One, Windows PC, Google Stadia e Nintendo Switch, e includerà la stagione 2019 con 100 piloti delle classi 450SX e 250SX, 15 stadi e piste ufficiali.

Ora, il publisher ha rilasciato un nuovo video gameplay ufficiale, visionabile poco sotto:

Ma non solo: per la prima volta nella serie, il titolo consentirà ai giocatori di scegliere anche tra una squadra sponsor o una squadra Ufficiale di Supercross del campionato 2019 all’interno della Career Mode.

Come vi sembra?

Fonte: GN