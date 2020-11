Monitor gaming, smartphone e smart TV tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, lunedì 23 novembre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo dalla smart TV LG 43NANO796NE.API dotata di uno splendido pannello da 43″ che assicura un’incredibile esperienza di visione grazie all’impiego della tecnologia NanoCell, in grado di riprodurre un ampio spettro cromatico rendendo i colori più precisi e reali. Infatti, la tecnologia NanoCell sfrutta le nanoparticelle per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso, migliorando a sua volta la purezza dei colori e ampliando la gamma cromatica.

La smart TV LG 43NANO796NE.API è adatta per essere vista in maniera perfetta da tutta la famiglia, grazie al suo ampio angolo di visione che permette di ammirare colori spettacolari ed una definizione perfetta da qualsiasi angolazione. Inoltre, la funzionalità 4K Active HDR ottimizza ogni scena, per dettagli definiti e colori intensi.

Solitamente la smart TV LG 43NANO796NE.API viene proposta a 479€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 399€.

Continuiamo con il monitor gaming HP OMEN X 25, dispositivo con Nvidia G-SYNC progettato appositamente per gli eSport, con specifiche di tutto rispetto. Una frequenza di aggiornamento rapidissima di 240Hz e un tempo di risposta di 1ms vi consentiranno di giocare sempre alle massime prestazioni. Il comfort è garantito da uno stand che consente di regolare la posizione del display in base alla vostra altezza e angolazione ideale, oltre che all’illuminazione ambientale, riducendo l’affaticamento degli occhi. E con la cornice micro-edge, la visualizzazione è ancora più ampia e coinvolgente.

Solitamente il monitor gaming HP OMEN X 25 viene proposto a 639,99€, ma oggi potrete averlo a soli 569€.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte presenti nel “Solo per oggi Mediaworld”.

Offerte Solo per oggi Mediaworld