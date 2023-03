Monitor gaming MSI da 38″ oggi con uno sconto del 25%! Imperdibile per gli amanti dei 21:9!

Anche oggi, venerdì 17 marzo 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al monitor gaming MSI Optix MEG381CQR Plus, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.638,75€, rispetto agli usuali 2.199€ di listino, con uno sconto del 25% e un risparmio reale di 560,25€.

Il monitor gaming MSI Optix MEG381CQR Plus è la scelta ideale per i giocatori esigenti che cercano un’esperienza di gioco coinvolgente e di alta qualità. Con un pannello IPS curvo da 37,5″ e una risoluzione di 3.840×1.600 pixel in formato 21:9, questo monitor offre una visione chiara e dettagliata dei vostri giochi preferiti.

La frequenza di aggiornamento di 180 Hz e il tempo di risposta di appena 1 ms garantiscono una responsività ai comandi senza rivali e un’immagine ultra fluida. Il raggio di curvatura 2300R del monitor gaming MSI Optix MEG381CQR Plus permette di creare un’esperienza di gioco immersiva e avvolgente. La curvatura del pannello facilita la visione periferica e vi consente di concentrarti meglio sull’azione del gioco, offrendo un vantaggio competitivo.

Il monitor gaming MSI Optix MEG381CQR Plus è dotato della certificazione VESA DisplayHDR 600, che garantisce immagini con dettagli sorprendenti, una gamma di colori più ampia e un aspetto più realistico.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.