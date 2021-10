Monitor gaming Acer XB2273GX al prezzo più basso di sempre tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, venerdì 22 ottobre 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi c’è sicuramente quella su monitor Acer Predator XB273GXbmiiprzx, pensato per i videogiocatori che vogliono un’immagine di straordinaria fluidità. Parliamo, infatti, di un pannello da 27″ in full HD che arriva a un refresh rate di 240 Hz: significa che, per i PC gamer, può supportare senza colpo ferire e senza in qualche modo castrarne la visione anche i videogiochi che possono raggiungere i frame rate più alti, vista l’altissima frequenza di aggiornamento dell’immagine su schermo.

Realizzato senza cornici, per lasciare spazio unicamente alle immagini, questo monitor perfetto per il vostro PC ha anche tempi di risposta da 1 ms, che lo rendono ideale per non registrare nessun tipo di ritardo durante i giochi più frenetici e competitivi.

Include anche degli speaker, in caso non voleste giocare in cuffie, e supporta la tecnologia NVIDIA G-Sync, per dare il meglio con le vostre GPU GTX e RTX del marchio NVIDIA.

Grazie alla promozione potete acquistarlo a 379,90€, con uno sconto di 69,10€ rispetto ai 449€ richiesti normalmente.

