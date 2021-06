Migliori scrivanie da gaming | Giugno 2021

Quando immaginate la vostra postazione da gioco ideale, è impossibile non farlo tenendo conto di come dovrebbe essere la vostra scrivania da gaming. Che il vostro assetto preveda l’utilizzo di un PC con un monitor, due monitor, monitor ultrawide, o che debba ospitare le vostre nuove console con un generoso pannello per farvi godere degli ultimi giochi, è difficile pensare che non vogliate uno stile tutto vostro, o degli accessori ideali per qualsiasi necessità.

Tuttavia, orientarsi non è sempre facile: ci sono tantissime tipologie di scrivanie in commercio, alcune migliori di altre per le necessità dei videogiocatori. È anche vero, però, che potreste ritrovarvi magari a spendere più del previsto per un prodotto che magari non sfruttereste appieno, o a cercare di risparmiare rinunciando invece a qualcosa che vi avrebbe fatto comodo: per capire, allora quale sia la miglior scrivania da gaming per la vostra postazione da sogno, ecco la nostra guida dedicata.

Migliori scrivanie da gaming

Trust Scrivania XL

La migliore per ogni giocatore

Se non avete un budget troppo ristretto, vi raccomandiamo di concentrare le vostre attenzioni alla scrivania Trust XL Imperius. Con un ripiano da 140 x 66 cm, parliamo di una scrivania che vi concede tantissima libertà e lo spazio per sistemare agevolmente sia un doppio monitor, che perfino il vostro stesso desktop su un lato della scrivania. Il ripiano superiore è coperto da un tappeto rimovibile, perfetto per l’utilizzo del mouse, e sono anche presenti due porte per il passaggio ordinato dei cavi. La struttura è realizzata in resistente acciai e potete anche regolare l’altezza dei piedi che la supportano. Inoltre, potete anche decidere di installare un portacuffie per tenere ordinatamente il vostro headset e un portabicchiere, per non rischiare mai di rovesciare la vostra bibita mentre giocate.

» Clicca qui per acquistare Trust Scrivania XL

Himimi Gaming Desk 140cm

Tanto spazio e tanti accessori

La proposta della gaming desk di Himimi è una di quelle particolarmente allettanti: parliamo di un ripiano da 139,7 x 60,96 x 76,2 cm, che vi consente di sistemare due monitor con assoluta comodità e di gestire senza costrizioni lo spazio a disposizione. Potreste anche sistemare i monitor su un lato e lasciare lo spazio libero per le console, ad esempio. La scrivania, realizzata con telaio in acciaio saldato, garantisce una grande resistenza ed è strutturata a forma di T, in maniera tale da distribuire il peso in modo bilanciato e da garantire una enorme stabilità. Inoltre, il ripiano superiore arriva con un tappeto che lo copre integralmente, da installare a discrezione dell’utente, che può essere facilmente rimosso o lavato. Sono anche presenti il gancio per le cuffie, il supporto per il bicchiere e un sistema per la gestione ordinata dei cavi.

» Clicca qui per acquistare Himimi Gaming Desk

DlandHome scrivania a L

Per un piano d’appoggio laterale

Per una soluzione diversa nel look, nel prezzo e nell’idea, tenete d’occhio la proposta di DlandHome, che ha realizzato una scrivania ideale per i gamer che ha però una struttura a L: questo significa che il ripiano superiore, di 140 x 80 cm, ha un’estensione extra sul lato sinistro, affiancandovi e permettendovi così di sistemare alcuni accessori al vostro fianco, anziché semplicemente davanti a voi. Realizzata con il ripiano in legno ingegnerizzato, la scrivania ha una trama in fibra di carbonio antiscivolo e le gambe in lega di alluminio laminato. Il design è sobrio e moderno, votato alla praticità e alla funzionalità.

» Clicca qui per acquistare DlandHome scrivania a L

Dripex Gaming Desk 110cm

Piccola ma completa di tutto

Avete poco spazio a disposizione ma non volete comunque rinunciare all’idea di una scrivania da gaming? Vi basterà orientarvi su dimensioni più contenute: è il caso della Dripex Gaming Desk, che propone un ripiano superiore da 110 x 60 cm. Si tratta di uno spazio ideale per una soluzione con un unico monitor, per giocare con laptop e tastiera e per dotarvi anche di altoparlanti senza dovervi preoccupare troppo. La scrivania è anche accessoriata con portacuffia, portabicchiere e fori per il passaggio dei cavi, oltre che di una superficie ARC facilissima da pulire. Le gambe robuste in acciaio a forma di Z permettono di supportare fino a 150 kg di peso.

» Clicca qui per acquistare Dripex Gaming Desk

Huracan

Sobria e minimale

Se le altre scrivanie vi sono sembrate troppo appariscenti e cercate qualcosa di più minimale, dovreste dare un’occhiata alla proposta di Huracan: questa scrivania da gioco con superficie da 120 x 60 cm è ideale per giocare con doppio monitor (o ampio monitor ultrawide). Dotata di fori per il cable management e di bordi arrotondati, la scrivania è pensata prima di tutto per il comfort, senza eccessivi orpelli. Il ripiano superiore gode di un rivestimento antigraffio e la struttura a Z delle gambe punta tutto sulla stabilità.

» Clicca qui per acquistare la scrivania Huracan

Come scegliere la miglior scrivania da gaming

Dimensioni e altezza

Le dimensioni e l’altezza della vostra scrivania sono due aspetti fondamentali di cui dovete tenere conto. Valutate prima di tutto lo spazio che avete a disposizione per la vostra postazione da gioco: una scrivania di 140 cm andrebbe bene o meglio qualcosa di più piccolo? Avete bisogno di uno o più monitor, dove intendete disporre il PC su cui giocherete? Immaginate precisamente come vorreste disporre la postazione e a quel punto identificate le dimensioni ideali per la vostra scrivania. Inoltre, tenete conto anche dell’altezza: se avete una sedia regolabile non avrete troppi problemi, ma in caso contrario tenete conto anche della statura delle gambe, per capire quale soluzione possa essere più comoda per voi.

Materiali

I materiali in cui è realizzata una scrivania sono ideali per capire sia quanto possa essere resistente, sia quanto sia facile pulirla. Ci sono alcune scrivanie in alluminio, altre in legno e truciolato, altre in fibra di carbonio, altre in acciaio: le migliori soluzioni per chi potrebbe rovesciare delle bevande mentre gioca sono quelle trattate per una massima resistenza (come molti dei ripiani in ARC), un’altra sono le scrivanie con in dotazione un tappetino rimovibile che ne copra la superficie e che potete lavare a piacimento.

Accessori

Non date per scontata l’importanza degli accessori della vostra prossima scrivania da gaming: per alcuni potrebbe essere necessario avere a disposizione delle porte specifiche per il passaggio ordinato dei cavi, per altri no. Inoltre, alcune scrivanie includono dei supporti per bicchieri, cuffie e controller. Se per voi sono importanti, valutate che siano presenti nella scrivania che intendete acquistare; in caso contrario, potete risparmiare orientandovi su scelte che siano più minimali e vadano dritte al punto.

Portata

Se tra le vostre idee c’è quella di piazzare sopra la scrivania un grosso televisore, o magari i monitor con anche il vostro desktop da gioco, ricordate di tenere conto anche della portata della vostra nuova postazione. Pensare di sistemare un grande carico su una scrivania capace di reggere un numero limitato di kg potrebbe non essere la migliore delle idee: orientatevi, in caso, su quelle che superano anche i 150 kg di portata, per essere sicuri di portare a casa la maggior resistenza possibile.