Scrivanie regolabili in altezza, perché sono perfette anche per i gamer

Negli ultimi anni, il gaming è diventato sempre più popolare, e non solo come puro passatempo, ma anche per coloro che vi hanno trovato la loro professione – che sia perché commentano i videogiochi, perché li streammano o perché affrontano le competizioni a tema.

Questo significa che le sessioni di gioco possono durare diverse ore, e che di conseguenza la scelta degli arredi giusti per una postazione gaming è fondamentale. Tra le soluzioni gaming più efficaci e innovative si stanno imponendo sempre di più le scrivanie regolabili in altezza.

Ma perché sono così adatte anche ai gamer? Può essere la scelta ideale per la vostra postazione da gioco (e per il bene della vostra schiena?).

In questo articolo esploreremo nel dettaglio i benefici delle scrivanie regolabili in altezza, spiegando perché rappresentano una scelta ideale per chi passa molte ore davanti allo schermo, alla console o al PC. In questo modo, potrete orientarvi più facilmente per capire se facciano o meno al caso vostro.

L’importanza di una scrivania ergonomica nel gaming

Giocare per parecchie ore di seguito può avere effetti negativi sulla salute, specialmente se la postura non è corretta. Dolori cervicali, mal di schiena, rigidità articolare e problemi di circolazione sanguigna sono solo alcune delle problematiche che possono emergere da una postura sbagliata: chi vi scrive, ad esempio, lavora e gioca davanti al PC, e sa bene che una postura non corretta per tante ore presenta il conto a fine giornata (o più in là, ma sappiate che ve lo presenterà...).

Una scrivania ergonomica regolabile in altezza permette di adattare perfettamente la postazione alle esigenze fisiche del giocatore, garantendo una postura ideale e riducendo il rischio di fastidi fisici e dolori cronici.

Vediamo come.

Perché scegliere una scrivania regolabile in altezza?

La principale caratteristica di una scrivania regolabile in altezza è la sua versatilità. Tra i suoi principali vantaggi, segnaliamo:

Alternanza tra posizione seduta e in piedi

Una delle più grandi innovazioni delle scrivanie regolabili è la possibilità di alternare facilmente tra la posizione seduta e quella in piedi.

Questo permette di migliorare notevolmente la circolazione sanguigna, riducendo stanchezza e affaticamento muscolare.

Riduzione di dolori e fastidi

Regolare l’altezza della scrivania aiuta a mantenere una postura corretta, allineando schiena, collo e spalle.

Questo contribuisce a ridurre significativamente dolori cervicali e lombari, molto comuni tra chi trascorre molte ore davanti al monitor.

Aumento della concentrazione e delle prestazioni

Una postura corretta non solo riduce i fastidi fisici, ma aiuta anche a migliorare concentrazione e performance di gioco.

Mantenendo una posizione naturale e rilassata, chi sta videogiocando può focalizzarsi meglio sul gioco, riducendo la distrazione causata da eventuali fastidi fisici.

Adattabilità a diverse stature

Non tutti i gamer hanno la stessa corporatura o altezza. Una scrivania regolabile permette di adattare facilmente la postazione alle proprie caratteristiche fisiche, offrendo il massimo comfort sia per giocatori alti che per quelli di statura più contenuta.

Oltretutto, per alcuni giochi magari siete più comodi in una posizione più rilassata, mentre per altri vi serve un diverso tipo di "prontezza" per intervenire sul mouse o controller alla mano. Con una soluzione sola, la scrivania regolabile in altezza si adatta a entrambi gli scenari, con la sola pressione di un pulsante che alza (o abbassa) il suo ripiano.

Tipologie di scrivanie regolabili in altezza

Esistono diverse tipologie di scrivanie regolabili, ognuna con caratteristiche specifiche che possono adattarsi meglio alle diverse esigenze dei gamer.

Esploriamo quelle più popolari.

Scrivanie regolabili manualmente

Queste scrivanie offrono regolazioni tramite leve o manovelle. Sono generalmente più economiche, ma richiedono maggiore sforzo e tempo per essere adattate, quindi nel complesso l'esperienza risulta un po' meno flessibile e meno mobile, rispetto alle alternative motorizzate (che sono però più costose).

Scrivanie regolabili elettricamente

Le più diffuse tra i gamer. Grazie a un motore elettrico integrato, permettono di regolare rapidamente l’altezza premendo un semplice pulsante.

Alcuni modelli avanzati offrono persino impostazioni predefinite memorizzabili per passare rapidamente da una configurazione all’altra. Chiaramente, è necessario collegare il loro cavo a una presa di corrente per fare in modo che il motore, di solito controllato da un display con tastierino, possa attivarsi.

Scrivanie convertibili (Desk Converter)

Si tratta di accessori che permettono di trasformare una normale scrivania in una postazione regolabile. Si tratta di solito di ripiani aggiuntivi per la scrivania su cui normalmente lavorate seduti, come ad esempio questo su Amazon.

Sono opzioni ideali per chi non vuole sostituire completamente il proprio arredo, mantenendo comunque il beneficio della regolazione in altezza. E si tratta, ovviamente, di una scelta molto clemente per le vostre tasche.

Funzioni extra che migliorano ulteriormente l’esperienza gaming

Oltre alla regolazione in altezza, alcune scrivanie regolabili offrono funzioni aggiuntive che possono arricchire significativamente l’esperienza di gioco, come:

Gestione dei cavi integrata : organizzazione ottimale dei cavi, che riduce il disordine e migliora l’estetica.

Porta USB e punti di ricarica integrati : permettono di collegare facilmente le periferiche, mantenendo il setup ordinato e funzionale.

Memoria delle impostazioni di altezza : utile per impostare rapidamente l’altezza ideale senza perdere tempo nelle regolazioni. Di solito è una feature presente nelle scrivanie motorizzate di fascia medio-alta.

Supporti e accessori integrati: porta cuffie, supporti per controller, o porta bevande per tenere tutto a portata di mano.

Materiali e stabilità: di cosa tengo conto per una scrivania regolabile in altezza?

Anche se regolabili, le scrivanie devono sempre garantire la massima stabilità, fondamentale soprattutto nelle fasi più intense del gaming. A tal proposito, vi segnaliamo dei materiali molto validi di cui dovrebbero essere composte, per garantirvi durata e affidabilità nel tempo.

Materiali consigliati

Le scrivanie in acciaio di solito si fanno notare per avere una struttura robusta e affidabile, ideale per sostenere il peso di monitor e accessori.

La scrivania che vedete poco sopra, ad esempio, ha un'anima in acciaio, che vi permette di avere grande stabilità e durata nel tempo.

Alcune altre, invece, hanno un'anima o un ripiano superiore in Legno MDF o massello: una soluzione che offre stabilità e durabilità, con una buona estetica e resistenza.

La scrivania che vedete poco sopra, ad esempio, ha un ripiano realizzato in legno, che dà anche un look particolarmente ricercato alla vostra postazione.

Per chi cerca una soluzione più leggera e "gaming", invece, ci sono anche numerose opzioni con la superficie rivestita in fibra di carbonio: una scelta interessante anche per la sua ovvia resistenza ai graffi e la facile manutenzione.

La scelta di materiali di qualità assicura una lunga durata della scrivania e ne mantiene intatte le caratteristiche ergonomiche nel tempo. Risparmiare sui materiali, insomma, ricade nel vecchio adagio dello spendere meno oggi solo per ritrovarsi a dover spendere da capo tra pochi anni.

Scrivanie regolabili in altezza: un investimento per la salute

Nonostante possano sembrare un investimento superiore rispetto a una scrivania tradizionale, le scrivanie regolabili in altezza rappresentano anche un investimento importante nella propria salute e nel proprio comfort, fattori chiave per chi trascorre molte (e lunghe) ore giocando.

Ridurre problemi posturali, migliorare le prestazioni e offrire un comfort estremamente flessibile, a seconda della situazione (il tipo di gioco, se state giocando o lavorando, se volete vedere un episodio della vostra serie preferita in una pausa dal gaming e così via) rende queste scrivanie una scelta ideale sia per i gamer occasionali che per i professionisti del settore – che con un unico acquisto possono portare a casa una soluzione sia salutare che adatta alle esigenze più diverse.

Quindi conviene una scrivania regolabile in altezza, per giocare?

Le scrivanie regolabili in altezza non sono semplicemente una moda, ma rappresentano una vera e propria evoluzione nella progettazione delle postazioni gaming. Come abbiamo visto, offrono numerosi benefici ergonomici, migliorano la salute e la concentrazione e sono adattabili a tutte le esigenze e stature.

Se state pensando di migliorare il vostro setup gaming, una scrivania regolabile in altezza potrebbe essere proprio quello che fa al caso vostro, poiché può unire in un'unica soluzione funzionalità, comfort e performance.

