Occhiali luce blu per gaming | I migliori del 2022

Noi videogiocatori passiamo molte ore davanti agli schermi. Molti di noi ce le passano già per lavoro o per studio e, una volta liberati dalle incombenze, rimangono comunque davanti a un monitor o un televisore per videogiocare – ancora di più nel periodo storico che ci stiamo ritrovando a vivere.

Se questo soddisfa pienamente l’anima più escapista di noi, dall’altro lato ci ricorda che dobbiamo prenderci cura dei nostri occhi. Fissare uno schermo per molte ore, infatti, non è particolarmente salutare per la nostra preziosa vista, anche e soprattutto perché veniamo esposti alla luce blu emessa dai pannelli – sia che si tratti di un televisore, sia che si tratti di un monitor.

Quando colpisce i nostri occhi, la luce blu li affatica e li mette alla prova. Possiamo sentirli secchi e stanchi, al punto che la nostra sessione di gaming potrebbe diventare faticosa e sentiremmo il bisogno di idratarli, complice anche il fatto che ci ritroveremmo a fissare un punto posto sempre alla stessa distanza rispetto alla nostra testa (lo schermo, appunto).

Come si fa a ovviare a questo problema? Dotandosi di occhiali per la luce blu, che permettono di filtrarla e di tenere al sicuro i nostri occhi da queste fastidiose emissioni. Ideali per chi lavora tanto davanti a un PC, sono perfetti anche per noi videogiocatori, dal momento che i nostri occhi staranno sensibilmente meglio, indossandoli.

Molte persone che portano gli occhiali da vista potrebbero aver già deciso di integrare nelle loro lenti graduate anche un filtro per le luci blu. Se non è il vostro caso, o se semplicemente non portate gli occhiali, scopriamo oggi quali sono i migliori occhiali per la luce blu per gaming che potete acquistare, con caratteristiche e prezzi differenti e per tutte le esigenze.

I migliori occhiali per la luce blu da gaming

Horus X per gaming

Quelli perfetti per i videogiocatori

Senza girarci intorno, la proposta Horus X pensata specificamente per videogiocatori è quella ideale per chi passa tanto tempo davanti allo schermo per giocare. Gli occhiali in questione presentano una montatura sottile per adattarsi a tutte le teste e molto leggera, realizzata in policarbonato. Sono in policarbonato anche le sue lenti, in questo caso di colorazione gialla, che vi permettono di concentrarvi sul gioco senza preoccuparvi della salute dei vostri occhi. In questo caso, proteggono anche da UV, oltre che dalla luce blu.

» Clicca qui per acquistare gli occhiali Horus X per gaming

Cyxus in stile retrò

Lo stile prima di tutto!

Mettiamo il caso che abbiate intenzione di usare i vostri nuovi occhiali per la luce blu anche in un ambiente formale, magari al lavoro in ufficio: in tal caso, una soluzione sobria ed elegante come quella degli occhiali Cyxus in stile retrò potrebbe essere quella che state cercando. Estremamente leggeri, questi occhiali pesano solamente 25 grammi e vi dimenticherete di averli addosso, dato che non creano nessuna pressione su naso e orecchie. La struttura in metallo propone due ovali molto classici, con rifinitura dorata, mentre le lenti trasparenti proteggono sia dalla luce blu che dagli UV.

» Clicca qui per acquistare gli occhiali Cyxus in stile retrò

Occhiali ATTCL

Sobri ed efficaci

Continuiamo il filone degli occhiali dallo stile sobrio e formale per presentarvi anche gli ATTCL, che richiamano uno stile di montatura che non passa mai di moda, più visibile rispetto al modello precedente, ma solido e affidabile. Parliamo di occhiali anti luce blu e anti UV la cui montatura è disponibile in diverse colorazioni per venire incontro ai vostri gusti, ma non solo: pesano infatti solamente 14 grammi, al punto che vi dimenticherete di averli addosso! La soluzione perfetta per chi vuole qualcosa da usare sia per giocare che per lavorare, con lenti trasparenti che si sposano a qualsiasi outfit.

» Clicca qui per acquistare gli occhiali ATTCL

Cyrus TR90

Quelli perfetti per i videogiocatori

Apprezzatissimi, gli occhiali Cyrus TR90 sono davvero unici e permettono con un prezzo particolarmente economico di portare a casa degli occhiali protettivi dalla luce blu con telaio in TR90, estremamente leggere e confortevole per l’utilizzo prolungato. Inoltre, il design a doppia vite rende la struttura degli occhiali particolarmente solida, senza possibili brutte sorprese per le aste. Disponibili in diverse fantasie, proteggono dalla luce blu grazie alle loro lenti in policarbonato.

» Clicca qui per acquistare gli occhiali Cyrus TR90

Horus X trasparenti

Per chi non vuole le lenti colorate

La soluzione di Horus X che abbiamo discusso in apertura è proposta anche in una variante alternativa per chi preferisce le lenti trasparenti a quelle colorate e cerca uno stile più smussato e dalle forme meno pronunciate: con una leggera e smussata montatura in policarbonato, stesso materiale di cui sono realizzate le lenti, questi occhiali vi permettono di proteggere i vostri occhi senza rinunciare alla solidità del telaio e alla comodità. Perfetto per tutte le occasioni.

» Clicca qui per acquistare gli occhiali Horus X trasparenti

Come scegliere i migliori occhiali per la luce blu da gaming

Ci sono diverse caratteristiche di cui tenere conto, quando si scelgono i propri occhiali per proteggersi dalla luce blu. Le passiamo in rassegna per aiutarvi a compiere una scelta oculata.

Materiali

Per quanto scontato possa sembrare, non lo è: materiali diversi vi permettono di avere una esperienza diversa con i vostri occhiali. Ci sono quelli con montatura in metallo, ad esempio, che potrebbero essere più solidi ma che, se sottili, possono invece tendere a deformarsi. Ci sono quelli con montatura in policarbonato, ci sono occhiali in acetato di cellulosa (che ha uno straordinario rapporto qualità/prezzo) e ci sono anche alcune soluzioni in legno. La nostra raccomandazione è ovviamente quella di scegliere sia quello che vi piace di più alla vista, sia quello che garantisce la miglior ergonomia – un aspetto che discuteremo a brevissimo.

Tipologie di lenti

Ci sono tante caratteristiche di cui vale la pena interessarsi, per le lenti dei propri occhiali per la luce blu. La prima, è valutare se acquistare occhiali con lenti graduate. Potete infatti, in diversi casi, valutare di farvi realizzare lenti apposite che non solo filtrino la luce blu, ma che siano anche correttive per i vostri difetti di vista.

Nella scelta delle lenti, in ogni caso, tenete conto anche dei materiali e delle dimensioni: le lenti e la loro forma influenzano la larghezza del ponte dei vostri occhiali e, di conseguenza, influenzano lo stile e l’ergonomia dei vostri nuovi occhiali. Inoltre, in alcuni casi trovate proposte con lenti colorate, che hanno ovviamente un effetto sui colori che percepirete nello schermo e che raccomandiamo soprattutto a chi vive esperienze di gaming competitive com gli giocatori di eSport, che non si preoccupano troppo dei cambi di palette che subirebbe la direzione artistica del gioco.

Lenti trasparenti o colorate? A voi la scelta

Ergonomia

Gli occhiali da luce blu devono essere comodi. Li state comprando per non far soffrire i vostri occhi in lunghe sessioni di gioco, quindi avrebbe poco senso acquistare qualcosa che magari vi risulti scomodo sul naso o sulle orecchie. Tenete quindi conto sia della taglia degli occhiali (se fossero stretti, vi premerebbero sulle tempie e sul naso), sia del peso. Occhiali pesanti sono sicuramente più solidi, ma potrebbero stancarvi prima. Occhiali leggeri, di contro, sono estremamente versatili per usarli consecutivamente dall’ufficio al gaming, ma potrebbero rompersi più facilmente.

Stile

Non può mancare l’accenno all’importanza dello stile, ma in questo non possiamo guidarvi: sapete voi quale vi piace di più, sapete se preferite occhiali colorati o sobri, montature evidenti e di personalità o altre discrete e quasi invisibili. Fate la vostra scelta in base ai vostri gusti e, in caso di acquisto online, vi raccomandiamo di provare a paragonare la forma degli occhiali che state acquistando a quella di altri che magari avete già provato di persona, per farvi un’idea di come vi staranno addosso.