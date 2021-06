Migliori mini console | Giugno 2021

Le mini console sono oggetti affascinanti per una serie di ragioni. Prima di tutto, potreste stare considerandole per recuperare alcuni titoli che non avete mai giocato: il backlog è infinito, è vero, ma ci sono diversi giochi che per limiti di età potreste non esservi mai goduti, e averli tutti insieme in un unico posto fa davvero gola. In secondo luogo, potreste volerne una in chiave nostalgica: magari li avete già giocati tutti quei titoli, ma in un’infanzia sfortunatamente lontana che potreste riavvicinare in un colpo solo.

Un’ultima valutazione da fare prima dell’acquisto: magari avete degli amici o dei parenti appassionati di gaming e non sapete cosa regalare loro, perché forse non seguite le breaking news dal mondo dei videogiochi? Le mini console fanno esattamente al caso vostro, costituendo un’opportunità unica per voi di fare bella figura, e per i vostri amici o parenti che si ritroveranno degli oggetti belli e utili allo stesso tempo. Insomma, se non vi va di perdere la testa dietro i migliori monitor per i videogiochi, questa è la vostra chance!

Le migliori mini console

C64 Mini

La più nostalgica

TheC64 Mini è la riproduzione fedelissima dell’home computer lanciato nel 1982: 36 anni dopo, questa miniaturizzazione accurata arriva con un’uscita ad alta definizione tramite HDMI, un joystick in stile classico e 64 giochi che hanno fatto la storia inclusi nel pacchetto, tra cui Speedball, Ceatures, Paradroid, Pitstop II, Avenger, Hawkeye e molti altri. Questo modello offre una doppia modalità di visualizzazione (NTSC & Pal, 60 & 50 Hz), opzioni filtro pixel (nitide, CRT, emulazione scanline), funzioni salva & ricomincia in modo da non perdere i progressi se dovete allontanarvi durante una partita, 2 porte USB per una tastiera esterna e un joystick secondario, e firmware aggiornabile tramite chiavetta.

» Clicca qui per acquistare C64 Mini

Neo Geo Mini

Per gli amanti degli arcade

Per festeggiare i suoi 40 anni, Neo Geo SNK Mini International Edition arriva con una versione miniaturizzata del classico dei cabinati, con 40 titoli inclusi in un solo dispositivo. Tra questi, tantissimi che hanno costruito la vostra infanzia, magari in sala giochi: King of Fighters, Metal Slug, Fatal Fury e molti altri. Questo curioso dispositivo ha uno schermo da 3,5 pollici e i tipici controlli arcade, che potrete alimentare non solo a casa ma pure in giro grazie alla porta USB tipo C e un semplice power bank (da acquistare a parte). A casa, invece, potete usare l’uscita HDMI per collegarla al TV o al monitor, mentre potrete collegare fino a due controller aggiuntivi esterni se i comandi arcade non fanno al caso vostro.

» Clicca qui per acquistare Neo Geo Mini

SEGA Mega Drive Mini

Potenza in miniatura

SEGA Mega Drive Mini è la versione miniaturizzata dell’iconica console SEGA che ha definito una generazione di gaming e di giocatori, proposta al 55% delle dimensioni della potentissima versione originale. La confezione comprende ben 42 giochi che hanno segnato un’epoca, tra cui Sonic the Hedgehog, Ecco the Dolphin, Castlevania The New Generation, Space Harrier 2, Altered Beast, Castle of Illusion Starring Mickey Mouse e tantissimi altri. Tutti fruibili in alta definizione grazie al collegamento in HDMI con il televisore di casa e godibili anche in coppia grazie ai due controller inclusi nel pacchetto, con i tre tasti che gli appassionati ricorderanno bene (e i neofiti impareranno presto ad amare).

» Clicca qui per acquistare SEGA Mega Drive Mini

Nintendo Classic Mini NES

L’infanzia della generazione degli anni ’90

Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System è stata la prima console retro in miniatura, che ha dato il là a questa ondata di classici grazie ai quali gli appassionati possono rivivere intere generazioni di videogiochi con un solo dispositivo. Il Mini NES, come viene chiamato affettuosamente, è una versione miniaturizzata della rivoluzionaria console della Grande N arrivata in Europa nel lontano 1986: arriva nei negozi munita di una porta HDMI con cui collegarla ai televisori moderni in alta definizione e nella fluidità dei 60 Hz, con 30 giochi già preinstallati (come l’originale Super Mario Bros.), un cavo USB per l’alimentazione, e una funzionalità di salvataggio al volo per rientrare in partita a proprio piacimento.

» Clicca qui per acquistare NES Mini

PlayStation Classic Mini

I giochi più famosi

Quante notti avete passato, da soli o in compagnia, davanti all’iconica PlayStation? Grazie a PlayStation Classic Mini, potete finalmente rivivere il mito senza togliere la polvere al modello originale e, soprattutto, collegandola in tutta comodità al vostro televisore moderno con una connessione HDMI. Il design di questa versione miniaturizzata è fedelissimo alla console originale, ma con un risparmio del 45% in termini di dimensioni. Il pacchetto, inoltre, comprende due controller cablati, per giocare in coppia con lo stesso precursore del DualShock lanciato nel 1994, e una memory card virtuale in modo che possiate salvare le vostre avventure nel momento in cui passerete ad un altro gioco.

» Clicca qui per acquistare PlayStation Classic Mini

Game & Watch Super Mario

Divertimento tascabile

Siete fan di Mario oppure vorreste che il vostro bambino o nipotino crescesse nel suo mito come avete fatto voi ai bei tempi andati? Game & Watch Super Mario rappresenta un’occasione unica, e ad un ottimo prezzo, per recuperare e approfondire le origini di una delle icone più amate nella storia dell’intrattenimento: questa mini console tascabile comprende Super Mario Bros., Super Mario Bros. The Lost Levels, Ball (versione Mario) e un orologio digitale, ed è stata progettata con un display retroilluminato, una porta USB tipo C per la ricarica e una batteria da 8 ore per una fruizione comodissima in portabilità, proprio come se fosse un Game Boy.

» Clicca qui per acquistare Game & Watch Super Mario

Come scegliere una mini console

Da soli o in compagnia?

Quando scegliete una console mini, dovete tenere in considerazione se vorrete giocarci da soli o in compagnia. Spesso i pacchetti che arrivano nei negozi comprendono due controller, il che vi permette di accedere al gioco co-op o competitivo, oppure in tanti casi il secondo controller è acquistabile a parte; in questi casi, fate però attenzione al prezzo, che potrebbe aumentare a dismisura il dilapidamento del vostro budget. Inoltre, chiedetevi se quella particolare console aveva e ha titoli in catalogo che potrebbero adattarsi bene al gameplay in compagnia, o altrimenti dovreste rivolgervi evidentemente ad un altro prodotto.

Casalinga o portatile?

Le mini console hanno il pregio di poter essere spostate velocemente grazie alle loro dimensioni, e al fatto che hanno bisogno soltanto di un cavo USB per l’alimentazione e un cavo HDMI per il collegamento al televisore. Tuttavia, come abbiamo visto, esistono console miniaturizzate tratte da piattaforme che già in origine erano portatili oppure che sono state pensate per diventarlo: valutate bene se avete bisogno di un dispositivo da casa o da portare in giro, quindi, nel momento in cui effettuare l’acquisto, poiché spesso e volentieri una delle esigenze (specie quando si parla di bambini) è avere un dispositivo che intrattenga al volo e in qualunque situazione.

Quanto retro?

Le mini console non sono soltanto dispositivi mini, ma sono riproduzioni fedeli dell’esperienza che le piattaforme originali offrivano intorno ai 30 anni fa. Questo vuol dire che, al netto dell’alta risoluzione offerta dal collegamento via HDMI su un televisore moderno, i titoli proposti sono comunque oggetto di un certo invecchiamento del quale dovrete tenere conto. Se ciò potrebbe non rappresentare un problema per i veterani, che magari saranno alla ricerca di quel tipo di esperienza, badate bene alla scelta di un prodotto che non peschi troppo in là negli anni se volete far colpo con un regalo al vostro bambino o nipotino, che potrebbe sentirsi poco incentivato a recuperare prodotti in bianco e nero.

Catalogo

Diciamoci la verità: le mini console sono oggetti così belli che li vorremmo tutti. Tuttavia, è bene ragionare non soltanto sulla bellezza estetica del prodotto, ma anche sulla sua utilità: soprammobili se ne hanno a iosa, soprattutto tra gli appassionati più assidui di gaming, per cui è il caso di studiarsi il catalogo e capire se all’interno dei giochi installati in una mini console potrebbe esserci davvero qualcosa che vorremmo giocare, fosse per finalità di recupero, avendone saltato l’uscita originale per una qualunque ragione (dall’età all’impegno su altri titoli), oppure per semplice nostalgia. Insomma, quando scegliete su quale hardware investire, tenete presente che il vostro acquisto dovrà essere direzionato al gioco, e non soltanto a tenere la confezione impolverata su qualche scaffale.

Reperibilità e prezzo giusto

Un ultimo consiglio riguarda la reperibilità e il prezzo delle console in miniatura. Questi oggetti sono stati spesso realizzati in tirature limitatissime per via della scarsa facilità con cui i produttori sono riusciti a recuperare i materiali per la loro realizzazione e del poco profitto che le varie Nintendo, SEGA, Sony possono portare a casa su ciascun modello. Per cui, in tanti casi, vi ritroverete con una penuria di modelli in circolazione (dovuta, in origine, anche alla richiesta elevatissima di Mini NES) e prezzi esorbitanti che vi saranno richiesti per l’acquisto: sappiamo che avrete voglia e desiderio di comprarne una, ma non fatevi raggirare quando si tratterà di scegliere la vostra prossima mini console.