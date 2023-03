Libri su The Legend of Zelda | I migliori del 2023

Non ci sono dubbi che The Legend of Zelda sia uno dei nomi più grandi dell’intera storia dei videogiochi. La saga di meravigliose avventure firmate da Nintendo vi mette nei panni di Link che, di episodi in episodio, deve misurarsi con una Hyrule che ha bisogno del suo coraggio e con una Principessa Zelda che ha dato il nome all’intero franchise.

Parliamo di una serie che, anche nel 2023, è destinata a tornare più che mai sotto i riflettori, con l’uscita dell’atteso The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Non sorprende, allora, che ci siano milioni e milioni di fan in tutto il mondo che aspettano il ritorno di Link nella sua Hyrule, che si promette diversa e ancora più verticale che in passato – quasi in stile Skyward Sword, dove i cieli erano davvero l’ultima frontiera dell’avventura.

Se state cercando di ampliare la vostra conoscenza di The Legend of Zelda, in modo da mettervi in pari in vista di Tears of the Kingdom – o, perché no, anche solo per arricchire la vostra collezione – abbiamo deciso di selezionare i migliori libri a tema Zelda che potete trovare oggi sul mercato.

Nella nostra selezione abbiamo incluso sia vere e proprie enciclopedie della saga, sia dei preziosi artbook (anche in edizione limitata) che vi permettono di scoprire di più, immagine per immagine, sulla creatura di Miyamoto, Tezuka, Aonuma e Nintendo.

Migliori libri su The Legend of Zelda

The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Creating a Champion

Il miglior volume per chi ha amato Breath of the Wild

Non nascondiamoci: Breath of the Wild è uno degli episodi più riusciti mai arrivati sul mercato, per la saga di Zelda. Non sorprende, allora, che anche a sei anni dalla sua uscita e in vista dell’arrivo del suo erede, molti appassionati siano interessati a scoprire di più su come la saga abbia abbracciato una concezione open world carica di meraviglia, senso di scoperta e momenti di assoluta libertà concessa al giocatore. Il volume Creating a Champion (disponibile in inglese) risponde proprio a queste domande, trascinandovi in un libro informativo che è una delizia per gli occhi, ricco di tavole e illustrazioni. Inoltre, trovate ancora sul mercato anche la preziosa Hero’s Edition, con una copertina speciale e che include una sfera che i giocatori di Breath of the Wild ben conoscono.

Zelda: Dietro la Leggenda

Un interessante saggio sulla storia della saga

In questo interessante saggio Dietro la Leggenda, tradotto in italiano dall’editore Multiplayer Edizioni, la storia della saga The Legend of Zelda viene sviscerata e ripercorsa, in un saggio-omaggio che si muove passo passo tra tutte le caratteristiche che hanno reso la saga un punto cardinale del fare i videogiochi. Tra innovazione, creatività, ingegno e la Triforza, un volume interessante sia per i fan storici della serie, sia per coloro che vogliono scoprire cos’abbia di speciale, prima di tuffarsi su Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Art & Artifacts

L’artbook definitivo della saga

Se state cercando un artbook che possa appagare la vostra sete di The Legend of Zelda, lo avete appena trovato: questo enorme volume, battezzato non a caso Art & Artifacts, include oltre 400 pagine di tavole e illustrazioni (anche da Breath of the Wild) che vi trascinano alla scoperta di come siano stati immaginati personaggi, oggetti, ambientazioni e momenti più iconici dello storico franchise di Nintendo. In inglese, il volume fa parte di una trilogia che costituisce una vera e propria enciclopedia onnicomprensiva di Zelda.

The Legend of Zelda: Enciclopedia

L’enciclopedia con tutto quello che dovete sapere

Come suggerisce il nome stesso, in questo caso parliamo di una vera e propria Enciclopedia di The Legend of Zelda, che nelle sue oltre 320 pagine vi permette di scoprire tutti gli episodi che sono andati dall’originale Zelda a The Legend of Zelda: Twilight Princess HD. Dagli oggetti ai nemici, passando per pozioni curative e per dei commenti da parte del producer Eiji Aonuma, questa enciclopedia è semplicemente un libro a tutto tondo per gli amanti del franchise, che vogliono scoprire tutto quello che potrebbero non sapere ancora sui loro videogiochi preferiti. È anche disponibile in una speciale copertina celebrativa che richiama la cartuccia originale su NES. È stata commercializzata anche in italiano, ma al momento risulta esaurita.

The Legend of Zelda: Hyrule Historia

Il libro sulla storia ufficiale di Hyrule

A completare la trilogia dei volumi esplorativi della saga c’è The Legend of Zelda: Hyrule Historia, un corposo libro con copertina rigida (anche questo con licenza ufficiale) che vi porta alla scoperta di tutte le caratteristiche e della storia del mondo di Hyrule, dove si svolgono le avventure di Link. Il libro ospita, peraltro, una ricca prefazione firmata da Shigeru Miyamoto in persona – leggendario autore della saga, oltre che di altri franchise come Mario e Donkey Kong. E trovate al suo interno anche un esclusivo manga realizzato da Akira Himekawa, a completare la collezione!

